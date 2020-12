Serra, sobre los folios: "Que un vicepresidente se dedique a poner estas cosas y las filtre me apena"

El contenido público de los folios y el posicionamiento de Joaquín de cara a la junta de accionistas son dos de los asuntos que ha tratado Lorenzo Serra Ferrer en este último bloque de su entrevista a este diario.

–Es cierto que en los famosos diez folios no aparece nada de esto, pero ¿notó desconfianza hacia usted en ese aspecto?

–Siento vergüenza ajena, siento vergüenza por el Betis. Que un vicepresidente se dedique a poner estas cosas y las filtre, y las filtre… Es de un nivel muy rastrero, muy ruin, me apena como bético que esto pueda ser verdad. No solamente lo que pone, porque apelo a mi conciencia, sino porque no tengo que examinarme delante de Josemi.

–¿Qué le parece que López Catalán no esté apareciendo públicamente estos días?

–Significativo, me imagino que alguien del área de comunicación le ha aconsejado que no era positivo que se meta por medio, el presidente veo que está haciendo horas extras para intentar cubrir. Pero no me voy a alargar en esto, yo seguiré apoyando cualquier situación que favorezca al Betis. No busco nada más.

–También lo acusaron de no ser leal con Quique Setién… ¿Cree que el consejo se acercó demasiado al entrenador habiendo un director deportivo?

–Yo fui leal al Betis. No es una cuestión de que yo no dijera mi opinión dentro del consejo, no sólo del entrenador sino de cualquier jugador que pensara que teníamos que renovar, rescindir o buscar otra variante para cubrir una deficiencia. Esto era parte de mi trabajo.

–¿Qué le parece el comunicado de Joaquín y si cree que alguien le ha podido influir para enfrentar a dos símbolos del Betis?

–Ha habido algo de eso, conozco bien a Joaquín. De mi parte, le tengo un aprecio y un cariño enorme, por la suerte que tuve de gestionar su talento. Él es accionista y ha decidido la continuidad, y a mí me parece del todo respetable. No me parece tan bien emitir juicios de valor sobre otras personas que no conoce. Ha habido algo que lo ha sacado fuera de su naturalidad, sobre todo, en relación a apuntar cosas del pasado. Yo no renuncio al pasado, te ayuda a mejorar, aunque sea para saber cosas que no tienes que hacer.

–Y la rivalidad, ¿cómo la ve, con la distancia entre los clubes ahora mismo?

–Del equipo de enfrente no quiero hablar, en relación a lo que piensa, hace, dice o pretende con el Betis. En estos momentos y desgraciadamente para los béticos ni nos tienen en cuenta, ni nos nombran. Y eso sí que me duele mucho.