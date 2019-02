Setién, de Pucela a Valencia

Otros temas que ha tratado Quique Setién en rueda de prensa son los siguientes:

Partido del jueves

"El tratamiento es máximo. También a los partidos de Liga. Hay gente que puede pensar que una final es importante, pero yo igual pienso, o mucha gente puede pensar, que meternos en Europa a través de la Liga es más importante. Yo le doy importancia a todo. Todos sabemos muchas veces que no es lo mismo que juegue un jugador a que lo haga otro. A veces tienes que tomar una decisión para un partido, pero la realidad es que me gustaría haber pasado a octavos. Me encantaría no perder el ritmo en la Liga, me gustaría ir a Valladolid y ganar el partido e ir a Valencia a ganar, como vamos a ir y superar y jugar una final. Y luego meternos en Champions, lo que pasa que a veces das lo que das o lo mejor no tenemos el nivel todavía para ganar con la facilidad con la que lo hacen otros equipos. El otro día vimos a un equipo que nos ha superado en muchas cosas".

Próximos partidos

"Es verdad que ahora tenemos un partido importante de Liga, pero quedan muchas jornadas como para hacer muchas cosas positivas y sumar. Estoy seguro de que vamos a estar ahí. Vamos a ver si los equipos que nos van a acompañar en ese recorrido nos ponen las cosas fáciles o difíciles para entrar en Europa, que es el objetivo. Y luego está el partido de Valencia. Hay dos equipos que tienen las mismas intenciones, sabemos que es un partido muy importante para los dos y vamos a tratar de gestionar esto para hacer un gran partido y jugar la final".

Valladolid

"Los ánimos, lo que es para el grupo, siguen firmes. Nosotros, evidentemente, desde nuestra posición, siempre la opción de perder es una opción clara, está claro. La derrota puede llegar en cualquier momento, pero no te puedes anclar en el pasado. Tienes que seguir firme. Hay muchas cosas positivas que tenemos que rescatar para el partido siguiente y venidero. El partido es así, unas veces ganas y otras veces pierdes. Hay una decepción enorme, pero estamos acostumbrados a superar estas situaciones y seguiremos superándolas. Cuando damos un paso atrás nos sirve para coger impulso hacia delante".

Cantera

"Siempre esa posibilidad existe en este club, al menos desde que estoy la oportunidad de que muchos jugadores puedan incorporarse al primer equipo está clara. Ya algunos se han instaurado en el primer equipo cuando no tiene un bagaje importante en Primera. Son chavales que van creciendo y vemos permanentemente que nos van a ayudar".