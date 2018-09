Setién: “William me ha dicho que no es importante”

El estado físico de William Carvalho es una de las preocupaciones en el Betis en esta semana de partidos de selecciones, después de que el portugués se retirase lesionado el lunes en la victoria del combinado luso ante Italia. El centrocampista sintió una molestia en su muslo derecho, de ahí que pidiese el cambio, aunque ayer, al menos, tranquilizó a Quique Setién, que dialogó con Carvalho para conocer de primera mano su estado físico.

“He hablado con él y me ha dicho que no es importante. Que no es grave. Le iban a hacer una prueba, tiene unas molestias que no deben revestir gravedad, para saber si tiene algo que le impida entrenarse y jugar”, aseguró Setién, que confía en que el examen de los doctores confirme esa opinión del jugador. Aun así, el técnico bético podría dar descanso a Carvalho en Valencia, después de que haya disputado casi al completo los dos partidos internacionales con Portugal. “Esta competición que se ha inventado la UEFA es un problema. Antes los seleccionadores cambiaban en los amistosos, pero ahora hay más exigencia en la competición”, agregó Setién, molesto por esta nueva Liga de Naciones.

Posición El medio se ubicó más adelantado con Portugal por decisión de Fernando Santos

Precisamente, William Carvalho se estrenó el lunes ante Italia en este nuevo torneo y lo hizo en una posición más adelantada de lo habitual, ya que Ruben Neves ejerció de cierre en la medular. “Es más un ocho que un seis. Creo que William puede jugar en cualquier lugar. Es un jugador con una tremenda calidad y capacidad. Ha jugado ahí porque de llegador es difícil de parar, aunque tiene que reaprender a jugar en esa posición porque no lo hace ahí desde el inicio de su carrera”, aseguró Fernando Santos, seleccionador portugués, que decidió liberar a William Carvalho para que tuviera más libertad de movimientos en ataque.