Setién, del cierre de mercado al filial

Quique Setién, además del derbi de mañana, también ha analizado el cierre del Betis en el mercado de fichajes, con la incorporación de Lo Celso y la no llegada de un carrilero izquierdo. "Podemos superar el problema que nos pudiera venir", ha indicado el técnico, que también ha enviado un mensaje a los jugadores del filial con el ejemplo de la pasada temporada.

Lateral izquierdo: "No hemos podido traer lo que queríamos, por temas económicos e impedimentos por los clubes, no se ha podido concretar la opción que queríamos. Han aparecido otras opciones que no nos convencían en el aspecto técnico. Es una posición que tenemos un poco, en teoría más débil. Tenemos alguna alternativa, pero no son específicos de esa posición. Por como planteamos los partidos, podemos superar el problema que pudiera venir con Júnior. Tenemos un margen amplio, tenemos el mercado de diciembre por si no podemos cubrir con garantías absolutas esa posición. Creo que lo podemos hacer desde que jugamos con dos carrileros que hacen más funciones ofensivas. No me preocupa. Si hay lesiones, nos veremos apurados, pero vamos a confiar en que no sea así y si no, apechugaremos. Es mejor así que llenarte de jugadores que luego tienes compromisos".

Lo Celso: "Al igual que otros jugadores que han venido, tenemos muchas expectativas. Trataeemos de poner las condiciones para que den lo mejor de sí mismos. La idea es que tenga un rendimiento extraordinario. Hemos fichado nombres y ahora vamos a ver la realidad en el día a día, lo que nos pueden aportar. A todo el mundo hay que darle tiempo para ver cómo se adapta. Todavía no he tenido la oportunidad de hablar con Gio (Lo Celso), ahora lo veré. Tengo que tener una conversación con él, lo veo en algunas zonas del campo según sus cualidades. Eso lo iremos aclarando".

Kaptoum: "He estado dudando en hacerle ficha, darle un número. Es posible que al principio, dependiendo de cómo vaya se pueda hacer eso. Va a estar entrenándose con nosotros y cuando no vaya convocado que juegue con el filial. Es probable que con nosotros tenga opciones si progresa adecuadamente y da un rendimiento serio e importante en el filial. Creemos en él, tiene muy buenas condiciones”.

Rafinha: "“Es otro jugador como las decenas de jugadores que han estado en el cartel durante estas últimas semanas. Hay mucho detrás que necesitas para completar esas operaciones y no se pudo hacer, como ha pasado con otras. No me hago ilusiones hasta que no están aquí. Parece que hay que fichar o te quedas descolgado. El año pasado tuvimos dificultades con lesiones importantes y aparecieron chavales del filial que no los conocía nadie, que empezar a jugar y dieron un rendimiento extraordinario. Ahí está el caso de Loren, que si no es por él no estaríamos jugando en Europa. Metió goles cuando nadie lo podía creer. Francis debutó en el Sánchez-Pizjuán y ganamos 3-5. Júnior ha tenido una progresión extraordinaria. A Fabián que me dijeron que lo mirase, que a ver si lo cedíamos, y lo hemos vendido por 30 millones. Lo más importante son los hombres, el rendimiento y no los nombres".

Equipo: "La plantilla está muy bien compensada, no son muchos efectivos, uno o dos más nos cubrirían de problemas, pero eso a la larga genera descontento en muchos jugadores. No es lo mismo dejar fuera a uno o dos que a cinco. Eso genera un estado de ánimo diferente. Una gran parte de culpa de lo del año pasado fue la felicidad y la tranquilidad de que todos se sentían importantes para jugar. Añadiría a Kaptoum, va a estar con nosotros. En el filial han llegado muchos jugadores nuevos, han venido algunos con nosotros, otros han salido cedidos como Julio (Gracia). Estoy en contacto con José Juan, vamos hablando, se van a incorporando jugadores y seguro que algún chaval tendrá la oportunidad si las circunstancia se dan. No tengo al filial de adorno. Si alguno se descuida o se relaja seguro que hay un chaval dispuesto a darlo todo”.

Inui: "Todavía no está en su mejor estado de forma, está cada vez mejor, Es un futbolista que está muy comprometido, que tiene mucha inteligencia a la hora de jugar. Hace muchas cosas bien, tenemos confianza en que haga un buen año, se asocie y participe de la cohesión del grupo".

Selección: "Hay muchísima ilusión, después de que se hiciera pública la preconvocatoria, había cuatro jugadores nuestros. Sólo ha ido uno, pero el resto está ahí. Bartra, Canales, Loren ya saben que están ahí. Llegar a lo más alto es difícil, hay que mantener la creencia de que lo pueden conseguir. También estoy muy satisfecho por la convocatoria de Fabián, Francis y Júnior. La progresión que han tenido, las expectativas que nos generan son extraordinarias. Habrá momentos en que no estarán todo lo bien que nos gustaría. Pero es para estar orgullosos. Esto da muchas cosas”.