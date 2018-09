Setién: "No tengo nada que decir de Caparrós, él cumple un papel"

Nueve días después, todavía sigue coleando el Betis-Sevilla entre los clubes. Si Joaquín Caparrós, en una entrevista en Estadio Deportivo, ha comentado que Quique Setién no estaría contento con el triunfo por cómo se desarrolló el partido, el preparador cántabro ha respondio al utrerano con la realidad del resultado.

"Todo el mundo quiere ganar, un partido puedes ser peor pero no vas a ganar muchos así. El otro día el Sevilla no fue mejor que nosotros y lo normal es que pierda. No tengo nada que decir de Caparrós, cumple un papel, alimenta la voracidad de los medios y ese sector de la afición que puede seguirlo. Yo soy exhaustivo para que mi equipo haga las cosas bien, pero gilipollas no soy. Él puede decir lo que quiera. Yo llevo las conversaciones de fútbol a lo real, no a lo ficticio", ha asegurado Setién en Canal Sur Radio, donde volvió a detenerse en la polémica expulsión de Roque Mesa: "Justificamos una derrota, pero ceñirse a una jugada exclusiva es excesivo. Cada uno lo vemos desde nuestro prisma, hay muchas cosas más que esa jugada que pasaron en ese partido. Mercado remató de cabeza minutos antes de que nosotros hiciéramos el gol. Nosotros tuvimos más control, en números y estadísticas fuimos mejores. Los árbitros han señalado que es una acción que conllevaba tarjeta porque un jugador interrumpe al portero cuando quiere sacar rápido. Lo dice el reglamento textualmente".

Setién, además, ha ahondado en el análisis de esa jugada: "Yo pitaría falta, la tarjeta y luego puedo valorar que Pau (López) hace un exceso que podía haber llevado una amarilla. Si nos ponemos a rearbitrar el partido, hay una jugada en el minuto tres y pico que Sergi Gómez obstruye y agrede a Canales cuando el balón está lejos y luego le pisa el pie. Se produce delante de Machín, del asistente y del cuarto árbitro. Pita falta pero conlleva una tarjeta escandalosa. Si nos ponemos a rearbitrar…".