Setién: "En los despachos, desde luego, nos han ganado"

Tras finalizar el amistoso en Mérida, a Quique Setién, entrenador del Betis, le han preguntado sobre la decisión del Comité de Competición de retirar la tarjeta amarilla que supuso la expulsión de Roque Mesa en el derbi. "¿Qué voy a decir? Me parece muy bien, que miren si quieren a ver si pueden impugnar el partido también.En los despachos, desde luego, nos han ganado. Si quiere que le diga la verdad, todavía no he visto la jugada porque ya me la habéis contado desde tantos lados…”, comentaba Setién a diversos medios de comunicación presentes en el estadio Romano de Mérida.

Este miércoles, Competición decidió anular la segunda tarjeta que Gil Manzano mostró a Roque Mesa en el derbi y que motivó su expulsión. La decisión, atendiendo a las alegaciones presentadas por los juristas del Sevilla, deja en entredicho la actuación del VAR (sistema de videaorbitraje) en el último Betis-Sevilla, que se acabó decantando a favor de los locales en parte por las consecuencias del error del árbitro extremeño que ahora reconoce el comité. Es más, incluso en la lectura de su resolución, Competición deja entrever que Gil Manzano no sólo no debió mostrarle la segunda amarilla a Roque Mesa sino que debió señalar penalti e incluso expulsión de Pau López.