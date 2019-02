Setién y las dudas con Inui

Para el partido de mañana entre el Betis y el Alavés, el conjunto vitoriano llegará con dos jugadores cedidos por los verdiblancos, como son los casos de Darko Brasanac y Takashi Inui. Quique Setién se ha referido a esta circunstancia y a esas cláusulas llamadas del miedo que incluyen algunos clubes en sus préstamos. "Es un poco incongruente que un jugador tuyo te pueda marcar un gol, pero no soy muy partidario de esas cláusulas", ha señalado el técnico bético.

"Es un poco incongruente que un jugador tuyo hasta hace un mes te pueda marcar un gol. El equipo que lo ha fichado ha pagado unas cantidades y eso es lo que ha primado. Ni entro ni salgo. Si pasara esto es un poco incongruente, pero tampoco soy partidario de esas cláusulas, nunca me han gustado. No es un jugador tuyo, va a sumar al rival, que es lo lógico, trataremos de frenarlo", ha comentado Setién, que sí tiene aprecio tanto al japonés como a Brasanac: "Son dos chavales extraordinarios, salvo mañana, estoy deseando que jueguen bien siempre y les den muchas alegrías a su equipo".

Además, el cántabro se ha referido a los motivos de la salida de Inui y a la posibilidad de que pudiera regresar en verano. "Fue una pequeña decepción, no le salieron las cosas bien en las finalizaciones. Estábamos muy contentos con él, tuvo un compromiso extraordinario. No tuvo ese acierto para finalizar, ese punto de suerte que le diera goles o asistencias. Provocaba muchas cosas, la realidad es que uno vive de goles o asistencias. Pero Inui tuvo una actitud buena, se presentó esta oportunidad, nos podíamos haber negado, quiso marcharse y no le pusimos impedimento. Esto cambia permanentemente, ojalá le fuera bien, no mañana precisamente. Es un buen chaval, seguro que si lo hace bien, las posibilidades de volver están ahí", ha comentado Setién.