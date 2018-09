Setién: "Tenemos un gran equipo"

Quique Setién, entrenador del Betis, ha ofrecido su conferencia de prensa previa al derbi, en la que ha querido transmitir confianza en su equipo, a la vez que ha augurado una victoria por 2-1. Eso sí, el técnico también ha elogiado a su rival, un Sevilla al que considera "un grandísimo equipo" y del que espera que le ponga mañana las cosas difíciles.

Machín dice que es favorito: “Casi seguro que tiene razón, pero vamos a jugar y a ver qué pasa. Es normal que él vea a su equipo como favorito. Razones tiene, ha empezado bien el campeonato, el Sevilla ha jugado bien en este mes que lleva de competición. No sé quién es favorito, creo que va a ser igualado, nosotros estamos muy bien. Tenemos mucha ilusión en mantener la línea de rendimiento de los dos primeros partidos, salvo la puntería. Si estamos en ese nivel vamos a tener muchas opciones de sacar el partido hacia delante. Reconozco que es un grandísimo equipo y nos va comprometer mucho. La tensión con la que se viven estos partidos siempre invita a la igualdad. Lo que resuelve son los detalles”.

¿Más cerca del Sevilla?: “Es evidente que algo se ha igualado. No económicamente, que siguen teniendo un nivel superior a nosotros, pero a veces el dinero no es la fuente del éxito. Es hacer bien las cosas, acertar en las cosas que hagas. Al margen del campeonato, está la rivalidad de estos duelos. En estos partidos puede pasar cualquier cosas, hay tantas cosas en juego que a veces el componente emocional es más importante que el deportivo. Vamos a ver si somos capaces de dar nuestra mejor versión en cuanto a fútbol, eso es lo que creo. Seguramente seremos capaces de ganar si jugamos bien, sin mantenemos nuestra identidad, gestionamos bien el balón y elegimos bien cuando hay que ir hacia delante o tener calma. Hay que tener la cabeza fría en el campo y que todos den la mejor versión de sí mismos. Eso sí nos garantizaría una victoria”.

Cambios en el Sevilla: “La llegada de Machín ha cambiado la forma de jugar. Lo hemos visto con detenimiento, aunque a él lo conocíamos del Girona. Básicamente no ha cambiado nada, sí los jugadores. Son los que dan quitan, los que hacen buenos o malos los sistemas. Se han adaptado bien a la manera de jugar de él. En algunas posiciones tienen jugadores muy aptos para ese sistema como Navas. Lo importante es hacerlo bien, y ellos lo hacen. Llevamos toda la semana trabajando para hacer nuestro partido, para hacerles daño. Estoy seguro de que le vamos a comprometer y si mantenemos nuestra identidad, nosotros estamos muy bien. Se ha trabajado a conciencia lo que vamos a hacer. Nuestra afición en cuanto a compromiso, exigencia e ilusión que tenemos todos de afrontar el partido con garantías, puede estar tranquila”.

Diferencias: “Hay muchos matices diferentes. Igualamos su sistema, el nuestro, pero hay muchas cosas que pasan dentro del campo que son diferentes. Hay una lucha táctica, que tiene mucho que decir. Pero al final la realidad es que son los jugadores, en función de cómo estén, tendrás más o menos fortuna. A veces, haciendo las cosas bien ambos, la mayor parte de los partidos se resuelven por detalles”

Parte médico: “Aparentemente hay varios jugadores que están bien, pero les falta entrenamientos y ritmo. Vamos a ver cómo se entrenan hoy, en función de cómo los vea, si a mí no me transmiten que están en condiciones de verdad de afrontar el partido, no jugarán. Gio (Lo Celso), en principio, no va a poder entrar, hay que arreglar una serie de papeles que faltan. Está todo el mundo bien menos Andrés, ayer no se entrenó y ahora lo veremos".

Apoyo: “Por lo general, soy tranquilo, no me dejo llevar por las emociones. Soy consciente de que para los béticos es importantísimo. Lo vamos a afrontar con todas las ganas. Mandaría un mensaje a nuestra afición de apoyo, de convencimiento de verdad, de que tienen un equipazo. Que nos echen una mano, puede haber momentos difíciles y que nos apoyen. Esto no lo conseguimos solos. Es importante que sintamos que tenemos un gran equipo, es reconocido en toda España. Independientemente de quién salga, de la manera de jugar, que los respalden, los apoyen y tiremos todos juntos. Es la manera de que este club siga creciendo, aunque siempre puede haber accidentes”

Críticas de la afición: “Cambiaría la palabra crítica por frustración. Está frustrada como todos nosotros. Ha visto dos partidos, que hemos tirado casi 30 disparos y no hemos marcado. Cuando el equipo juega bien y generas tanto hacia delante... El acierto en el remate va y viene. Hay gente que se pone nerviosa, que tiene una tendencia al pesimismo, que todo está mal y que lo quiere cambiar todo en dos partidos. Yo no soy así, necesito muchas más cosas para cambiar algo. No es fácil conseguir lo que este equipo ha conseguido, que los jugadores estén siempre bien. La inmensa mayoría de nuestra afición, un 90% está contenta con su equipo, con lo que está viendo y yo lo estaría. Ese 10%que nos falta, que no se preocupen, que lo convenceremos. Le daremos las victorias suficientes para que cambien su criterio, seguro que será desde mañana mismo".

Resultado: "Me conformo con un 2-1 y sufriendo. A nuestra afición, también. Pero me conformaría con jugar bien de verdad y así tendríamos más posibilidad de ganar".