Sidnei: "Nos quedamos con la sensación de que pudimos salir de allí con los tres puntos"

El futbolista del BetisSidnei ha analizado en los medios oficiales el partido del Betis ante el Valencia, lamentando no haber podido ganar, pese a ofrecer el cuadro verdiblanco una buena imagen: "Fue una sensación muy buena por el trabajo que hicimos como equipo. Fuimos a buscar los tres puntos, lo hicimos bien, pero en el fútbol pasa que no siempre se logra el objetivo de ganar. Nos quedamos con esa sensación de que pudimos haber salido de allí con los tres puntos. Salimos muy fuertes. Comenzamos bien y tuvimos ocasiones de adelantarnos en el marcador. La ocasión de Inui bajo palos casi nos cogió a todos celebrando el gol".

Sidnei ha tratado también otros asuntos:

Posición en la línea de tres: "Donde jugué creo que está bien. Es una buena posición para jugar y me siento muy a gusto. A mí me gusta bastante esta forma de jugar. Los defensas tenemos una gran responsabilidad de sacar el balón desde atrás y eso ayuda mucho al equipo a llegar más fácil hacia delante".

Tranquilidad en su fútbol: "Siempre me gustó jugar el fútbol y tener el balón. La manera de jugar del equipo me viene muy bien. Y además estamos rodeados de grandes jugadores, por lo que todo es más fácil. Al principio de mi etapa fui delantero, pero no marcaba y me fueron bajando. Puede ser ese dominio técnico que tengo que venga de ahí".

Competencia: "Hay muchos jugadores de calidad y eso para nosotros es muy bueno. Nosotros crecemos juntos así. Yo sabía cuando vine que el Betis tenía una plantilla amplia y hay que trabajar para que cuando nos toque dar lo mejor para el equipo".

Fichaje por el Betis: "Tuve algunas cosas de Rusia, casi a punto de irme a Krasnodar, pero al final luego cuando empezamos a hablar de la posibilidad de venir aquí, el Betis fue mi prioridad. Estoy muy contento de estar aquí. Espero poder ayudar mucho".