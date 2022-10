Simundza: "Si tenemos una oportunidad por el primer puesto la agarraremos con ambas manos"

El técnico del Ludogorets, Ante Simundza, señaló ante la visita del Betis este jueves que si su equipo tiene "una oportunidad por el primer puesto", la agarrará "con ambas manos".

"Somos un equipo ambicioso. Sabemos a quién nos enfrentamos. Desde el primer partido hemos dicho que juguemos con quien juguemos e independientemente de dónde juguemos, aspiramos a ganar. Ese es nuestro objetivo para el partido con el Betis", dijo el técnico, que añadió: "En casa nos gusta jugar ante nuestra afición. Es un plus, aunque siempre es posible progresar en todos los componentes del juego. Necesitamos repetir las cosas buenas que hicimos y debemos mejorar", explicó.

Sobre el choque apuntó: "Estamos jugando contra rivales de nivel y tenemos que adaptarnos a su estilo de juego. Tenemos que estar enfocados, concentrados y tranquilos, especialmente en defensa", indicó el preparador del Ludogorets, que añadió: "Tenemos que ser agresivos en ataque y en el centro del campo".

"Cuando estamos en una buena racha ganadora siempre hay confianza y eso es normal para todos los futbolistas. No nos conformamos, porque también vemos las cosas malas y tratamos de mejorarlas. Tratamos de repetir las cosas buenas y mejorar las cosas en las que no somos buenos. Veo un crecimiento no solo en los jugadores, sino en todo el club ", indicó Simundza, que reveló que "Dominik Yankov no puede jugar". "Kiril Despodov comenzó a correr y veremos la reacción después de estos entrenamientos. Los demás están para jugar", concluyó.