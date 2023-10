Sokratis, muy lejos de recalar en el Betis

El Betis trabaja en la opción de incorporar un central antes de que regrese la competición tras este segundo parón por los encuentros internacionales. Y dos eran las principales opciones, Sokratis Papastathopoulos y Almamy Touré, con ventaja para el griego, con el que club verdiblanco lleva varios días ya negociando. Sin embargo, salvo sorpresa final, el central heleno de 35 años, que también maneja otras opciones además de la del club de Heliópolis, no vestirá de verdiblanco.

La dirección deportiva verdiblanco decidió tras el traspado de Luiz Felipe no acometer ningún refuerzo, viendo también que las opciones que presentaba el mercado de jugadores libres no convencía del todo. Sin embargo, la lesión de Marc Bartra ha hecho que en Heliópolis hayan cambiado de idea y sí hayan tanteado diferentes posibilidades, como la del central griego y la del ex jugador del Eintracht Fráncfort, de 27 años y en busca de un nuevo destino tras finalizar contrato con el conjunto alemán.

Mientras tanto, la dirección deportiva también tiene muy presente la apertura del mercado invernal, donde las opciones para el eje de la defensa se amplían. Y es que en enero, el club de Heliópolis tiene más que clara la idea de reforzar el centro de la defensa, más allá de que lo haga en estos momentos. Con Bartra lesionado, Pezzella y Chadi Riad son los dos únicos centrales disponibles para Pellegrini en la primera plantilla, sin obviar que para la competición europea sólo podría contar con el argentino.

Por ello, con Sokratis Papastathopoulos prácticamente descartado, la entidad de Heliópolis sigue rastreando opciones para ver si puede incorporar a alguien antes de que regrese la competición tras la disputa de los partidos internacionales.