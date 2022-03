Suena mal, pero el resultado fue lo menos malo

Mucho han de cambiar las cosas para que el Betis siga sobreviviendo en las tres competiciones, ya que lo de anoche ante el Eintracht fue un baño de cruda realidad que pueda haber presagiado su adiós continental. Fue como una pelea desigual en la que todos los balones divididos iban para los alemanes, que se mostraron insultantemente superiores en todos los aspectos del juego para que lo menos malo fuese el 1-2.

Todo comienza con el grosero error de Bravo en el centro chut de Kostic cuando va un cuarto de hora. Es un Betis que no puede con la presión teutona y que siente como una pesada losa el gol de los alemanes. La batalla por el centro del campo tiene color alemán y cuando Fekir se saca un conejo de su zurda para igualar la contienda parece que la tarde se encarrila, pero es un sueño que no sólo no se hace realidad sino que va a dar lugar a otro error grosero y fatal.

Ahora ha sido Édgar el que comete un pecado que es mortal en la alta competición y nuevamente se difumina la ilusión para ir al descanso con la sensación de que este Betis tocó techo y que nada tiene que ver con el que encandiló al planeta fútbol. Tras el descanso, más de lo mismo y todo puede ser mucho peor si Bravo no para un penalti para luego hacerse perdonar con dos paradones consecutivos que arrancan el fervor de una grada que le era hostil hasta ese momento.

Pellegrini baraja lo que puede pero sin éxito, decididamente es un pulso entre niños y hombres, entre coches de fórmula 1 y carretas, con lo que la suerte está echada desde mucho antes de que suene el tañido final. Con decir que lo menos malo de esta noche cuaresmal es el resultado creo que está dicho todo. No sé si será demasiado arriesgada la afirmación, pero me da que este Betis ha tocado techo y hasta puede venirle bien dejar de sobrevivir en todo cuanto afrontó.