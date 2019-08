Tissone se apunta al cásting en el pivote

La necesidad del Betis de firmar a un pivote para rematar la plantilla es vox populi. Sobre la mesa, una importante ristra de nombres, que aumenta cada día que pasa, entre los que destaca el del jugador del Paris Saint-Germain Leandro Paredes como principal favorito. Sin embargo, la operación es complicada. Los rectores verdiblancos tratan de convencer al club parisino con una operación similar a la que trajo a Giovani Lo Celso el pasado verano desde París a Sevilla, aunque repetir las condiciones se antoja complicado.

Los intermediarios y los agentes lo saben e intentan colocar a sus representados. El último en ofrecerse es Tissone, ex jugador del Málaga. "Mis agentes están trabajando mucho en España porque me gustaría jugar en Europa, y si es en España, mejor todavía. Yo sé que el Betis está interesado en contratar un jugador con mis características y seguramente el Betis me vendría muy bien. Todo el mundo sabe la historia que tiene el club y que es un equipo que siempre intenta mejorar. Yo en estos momentos me encuentro en las condiciones privilegiadas para que ellos me puedan contratar. Estuve escuchando que tienen el problema del límite salarial", explicó en Cope Sevilla el ex jugador del Málaga, sin equipo en la actualidad.

El jugador argentino continuó alabando las bondades de los béticos. "Es un club muy importante en la Liga española y en los últimos años en Europa, donde ha hecho una gran Europa League la temporada pasada. Tiene una afición espectacular que siempre llena los estadios. Yo tuve el privilegio de jugar ahí, de escuchar lo que me contaba Roque Santa Cruz, que es un gran amigo mío, y que es un privilegio sentirse jugador del Betis", explicó el futbolista de 33 años, libre tras su paso por Portugal.