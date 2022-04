Trascendente y con el Cachorro en la calle

Partido trascendente para ambos rivales y absolutamente atípica su colocación en el calendario. Real Sociedad y Betis son rivales directos en esa carrera para un lugar al sol de la Champions, con lo que el duelo tiene unas connotaciones indudables de trascendentalidad, pero hay que ver cuándo se juega. Afortunadamente se libra en San Sebastián, pues jugarlo en Sevilla con el Cachorro en la calle hubiera sonado claramente a sarcástico.

Segundo compromiso consecutivo del Betis lejos de su gente y bisar lo de Cádiz es el pensamiento único de una tropa que no decae. La Bella Easo registra balances no muy positivos para le fe bética, pero lo más reciente nos habla de sendas goleadas favorables. Dos choques en el presente curso con los donostiarras hablan con claridad de un Betis muy solvente. Cuatro goles en Liga a favor de querencia y otros cuatro en Copa, aun de visitante, es la cuenta.

Pero como agua pasada no mueve molino alguno debemos centrarnos en los augurios que presenta esta cita junto a La Concha así que el Cachorro esté abandonando la Catedral. Quinto y sexto en la tabla, con dos puntos arriba el Betis, no cabe duda de que los de Imanol van a salir con el cuchillo en la boca en la intentona de intercambiar los roles. La Real no está notando la ausencia de Oyarzábal y bien que se demostró con la remontada del último día en Elche.

Llegado este momento siempre ha cabido la pregunta de cuántas serán las rotaciones que Pellegrini ordene. Pero lo cierto es que a estas alturas del curso, el chileno apenas tira de ellas. Cada vez sorprenden menos las ideas de quien está llevando con mano casi infalible la tarea de acabar lo mejor posible. También queda que aún hay otro choque antes del ilusionante 23-A, ergo lo más creíble es que utilice lo mejor de su plantel... y con el Cachorro en la calle.