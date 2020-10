Pellegrini: "Estoy muy contento, me gustó la personalidad del equipo"

Manuel Pellegrini se mostró muy satisfecho y contento por el triunfo del Betis en Mestalla, donde asegura que demostró que su equipo ha retomado el camino que ya mostró en las primeras jornadas, tras la laguna de Getafe. "Estoy muy contento por la actuación del equipo. Ha demostrado que la actuación contra el Getafe fue una actuación falsa. Ha sido el mismo equipo de las tres primeras fechas, a pesar de la derrota con el Real Madrid".

El entrenador del Betis valoró la personalidad con la que afrontó su equipo un partido "complicado". "El de hoy fue un partido completo, en el que creamos muchas ocasione de gol, convertimos dos goles, no nos hicieron goles en nuestro arco y tuvimos muchísimas ocasiones para aumentar el marcador, ante un rival complicado, difícil, que tiene buenos jugadores. Me gustó la personalidad del equipo, me gustaron las actuaciones individuales y la manera en la que enfrentamos al Valencia aquí en su casa".

Además, quiso incidir en la personalidad de sus futbolistas a la hora de enmendarse y darle la vuelta completamente a la imagen mostrada en el Coliseum Alfonso Pérez Muñoz. "Los jugadores eran conscientes del partido jugado a mediados de semana, tampoco ellos encontraban la explicación de por qué salió así ese partido. Estaban heridos y sabían que tenían que mostrar que el equipo venía con camino distinto. Lo habían demostrado en los primeros partidos del campeonato".

Pero aún más relevancia tuvo el hecho de que fuera a domicilio y ante un rival con el potencial intrínseco del Valencia: "Tocó un rival complicado, afuera, lo cual era una doble responsabilidad, y me gustó la personalidad que mostró este equipo para enfrentar esa obligación y demostrar en 95 minutos que este equipo tiene muchas cosas por las cuales pelear esta temporada".

Elogio a Joaquín: "Cuando dentro de un equipo los líderes como Joaquín, o como Sergio (Canales), que tiene la nominación a la selección muy bien ganada por cada una de sus actuaciones en la cancha, tienen esa entrega, el resto del grupo se acopla y acompaña. Si uno no sabe que Joaquín tiene 39 años no tendría por dónde descubrirlo. Tiene una calidad importante y tiene un despliegue físico no acorde a su edad. Se supo manejar muy bien y ha hecho un partido muy completo, descansó a mitad de semana porque sabíamos que tres partidos para él era mucho y hoy ha respondido plenamente como el resto del equipo".

Mercado a punto de cerrar: "Es difícil contestar, ojalá que salidas no y entradas sí, sería lo ideal, pero vamos a ver qué movimientos hay y trataremos de tener el plantel más completo posible para esta temporada".