Vender, única vía para el Betis

Con el anuncio de la Junta de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria del Betis, el próximo 15 de diciembre, el club expuso sus cuentas y el resumen de ese galimatías de números y palabras técnicas es claro: la necesidad de vender es acuciante.

Este pasado verano los gestores verdiblancos ya lo fiaban todo a una gran venta que estaban seguros que se produciría, pero las ofertas no llegaron. Alguna sí que arribó a las oficinas del Benito Villamarín, pero entre que alguna estuvo por debajo de lo esperado (como la de Guido Rodríguez), otros no quisieron marcharse y sólo Bartra salió por una cantidad irrisoria para lo que actualmente se mueve en el fútbol para liberar masa salarial y poder cumplir con el límite impuesto por LaLiga, no se produjo la esperada (y prevista para cuadrar cuentas) venta y llegaron los primeros problemas con la demora en las inscripciones de algunos futbolistas al inicio del curso.

Y sin operaciones de venta, los problemas seguirán llegando. El Betis presentará en esa junta 38,23 millones de euros de pérdidas en su balance de resultados del curso 2021-22, que se suman a los 36,7 del ejercicio anterior.

El presupuesto total para la actual campaña es de 156 millones, aumentando las partidas en el pago de fichas (tras las renovaciones anunciadas la temporada anterior) y en personal, mayor incluso exponencialmente que en lo que se refiere al crecimiento en la plantilla.

Sin embargo, "los administradores de la sociedad han adoptado diversas medidas para mitigar los efectos de esta reducción de la actividad que incluyen gestiones para hacer efectiva la venta de jugadores en el mercado de invierno, una vez finalizado el Mundial que se disputa en Qatar o, en caso de ser posible y que el mercado lo permita, de manera previa al cierre del ejercicio fiscal a 30 de junio del 2023". Claro, cortita y al pie la intención de la entidad.

Sin embargo, si no llegaron el pasado verano esas necesarias propuestas, nada asegura que lleguen tras la cita mundialista. Ni siquiera el próximo verano y eso ya sería extremadamente preocupante para un club que, según el informe de las cuentas anuales presentado, no está en causa de disolución porque "se encuentra al 30 de junio de 2022 en fase de cumplimiento de convenio de acreedores".

En el informe de la junta señala que se ha suscrito una línea de financiación de 65 millones a pagar en 6 años

Por ello, la "dirección de la sociedad", señala el informe, "ha elaborado un plan estratégico actualizado para los próximos cuatro años, y proyectado a diez años y cuyo cumplimiento está sujeto al desarrollo y extensión de la pandemia y, principalmente a la evolución del mercado de jugadores en las próximas aperturas". Dentro de ese plan el club apunta que en este mes de noviembre ha suscrito "un acuerdo con una entidad financiera para la obtención de una línea de financiación por importe de 65 millones de euros con un plazo de devolución de seis años, que a la fecha de formulación aún se encuentra en negociaciones con la entidad financiera en relación con sus condiciones y aprobación".

Otro movimiento de ingeniería económica con el que ingresar ahora y pagar después, ya que sería un modo de que buena parte de la deuda a corto plazo se convirtiera en largo plazo para contar con un mayor margen de maniobra en el momento, que se pagaría al final del acuerdo alcanzado. Ahora el club presenta, a junio de 2022, unas deudas a largo plazo de 76,6 millones y a corto, de 45,8.