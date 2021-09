Vicente Moreno: "Cuando juega el Betis son partidos bonitos para el espectador"

El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, ha destacado este viernes, tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, la importancia del partido del domingo contra el Betis e insistió en que la clave es "insistir, creer, no desfallecer y superar dificultades".

El cuadro blanquiazul, pese a tener confianza en su trabajo, no pasa por un buen momento en cuanto a resultados: dos puntos de doce posibles. "No estamos pendientes especialmente de esto, sino de hacer las cosas bien. Queremos que aparezca todo lo bueno que hemos hecho antes. En algunos partidos merecimos más", reflexionó.

El valenciano insistió en que ve "bien" al grupo. "Estás fastidiado y rabioso después de un partido (Atlético de Madrid) en el que has hecho un esfuerzo tremendo y no has ganado. Debemos estar tranquilos, sin altibajos. Quien se ponga nervioso antes de tiempo tendrá más problemas que el se mantenga estable", insistió.

El gol del equipo es una de las asignaturas pendientes, ya que solo ha firmado un gol en estos cuatro partidos. "Generamos ocasiones y estamos muy cerca de marcar. Tenemos futbolistas de calidad, que se han cansado de meter goles y que crean oportunidades, así que debemos seguir haciéndolo", analizó.

En cualquier caso, Vicente Moreno destacó el potencial del Betis, su rival de este domingo en el Benito Villamarín: "Cuando juega el Betis, son partidos bonitos para el espectador. Se trata de encuentros abiertos y debemos tener cuidado porque tiene mucha capacidad de generar. Es un campo difícil".

Cuestionado por el supuesto cansancio del Betis tras jugar la Liga Europa, el entrenador del Espanyol destacó la fortaleza de la plantilla rival. "Pueden hacer dos equipos. No creo que tengan un problema en este sentido. Más bien la complicación será elegir un once inicial entre tantos buenos futbolistas", comentó.

La receta de Vicente Moreno para derrotar al cuadro andaluz es obvia. "Debemos estar muy concentrados. Es uno de esos equipos a los que si quieres ganar debes marcar más de un gol. Hay que contenerlos, pero también buscar la portería contraria. Ambos equipos buscamos ver puerta y eso tiene su peaje", dijo.

El técnico periquito ensalzó el buen momento de sus futbolistas Morlanes, Darder y Melendo: "No hace falta que valore su nivel. Encajan muy bien entre ellos y en cualquier dibujo táctico y filosofía de juego. Cuando sales con profesionales tan buenos, todo parece más fácil"