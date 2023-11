Vieites, doctorado en un derbi y con el visto bueno de Pellegrini

Fran Vieites debutó en Primera División con el Betis en Montjuïc. No fue un estreno feliz, ya que en la segunda parte encajó tres goles tras sustituir al lesionado Rui Silva dejando alguna buena acción con la sensación de que pudo hacer algo más en alguno de los tres goles que encajó ante un Barcelona desatado. De ahí que el foco lo tuviera encima el guardameta gallego, de 24 años, cuando Claudio Bravo se lesionó el pasado jueves y por eso se fundió en un sentido abrazo con su madre al final del partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán, quitándose de encima toda la presión que soportó desde el jueves por la noche.

No tenía dudas, sin embargo, Manuel Pellegrini, que tras el parón por las selecciones deberá seguir contando con él, pues Claudio Bravo está descartado hasta enero, si bien Rui Silva puede estar disponible tras este nuevo paréntesis por los compromisos internacionales. "Vieites dio lo que esperábamos de él, porque lo vemos entrenar a alto nivel a diario. No tuvo la más mínima responsabilidad en el gol y tuvo una buena actuación para jugar un derbi, con todo lo que hay alrededor. Nos da mucha confianza y por eso se quedó en el plantel como tercer portero. No es fácil debutar en un derbi y me dejó muy conforme su actuación. ¿Al mercado a por un portero? Son especulaciones, pero si me pregunta no lo creo", sentenció el técnico chileno.

Lo cierto es que el tercer portero del Betis tuvo poco trabajo ante el Sevilla. En el minuto 19 intervino por primera vez blocando con seguridad una peinada de cabeza hacia atrás de Ocampos. Ya en la segunda parte Rakitic metió una falta al área y el guardameta sacó el balón con los puños, aunque la acción estaba invalidada por fuera de juego.

Por arriba los centrales lo despejaron casi todo y sólo en el minuto 68 pudo En-Nesyri cabecear, pero con todo a favor remató desviado. Después, en el minuto 77, llegó el primer remate entre los tres palos del Sevilla. Una falta botada desde la izquierda por Rakitic, muy bombeada, y Badé apenas pudo poner la cabeza estirándose hacia su izquierda Vieites para hacerse con la pelota pegada al palo. Y tras el gol de Rakitic el meta gallego no se complicó para despejar de puños un disparo de Suso, marca de la casa con su rosca. Prueba superada, por tanto, para Vieites que despejó balones dudas propias y ajenas en un partido complicado para redebutar en LaLiga.

Pontevedrés de 24 años formado en la cantera del Celta, llegó en el verano de 2022 procedente del Lugo al Betis Deportivo y debutó con el primer equipo esta temporada en el campo del Barcelona. El 30 del Betis luce en su camiseta el apellido de su madre, quien una vez que acabó el partido y la presión, explotó en el abrazo a su hijo y se mostró, además de emocionada, agradecida a la "mucha gente" que les "ayudó y apoyó a los dos" hasta llegar a su debut como titular en la máxima categoría.