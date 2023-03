La polémica vivida contra el Betis en Villarreal

Horas después del partido que el Betis disputó en La Cerámica ante el Villarreal, la actuación de Ortiz Arias, con Jaime Latre en la sala del VAR, sigue muy candente en el beticismo. Y la prueba es que son muchos los aficionados verdiblancos que siguen mostrando su enfado en redes sociales por acciones como la que dio lugar al tanto del cuadro de Quique Setién.

La tardanza en mostrar por televisión que no había fuera de juego de Yeremy (más de diez minutos) fue el colmo de la indignación de los verdiblancos, con unas líneas trazadas no de forma muy ortodoxa que no dejaban en buen lugar al videoarbitraje.

No veáis donde no hay. Ni pie extensible, ni manipulación, ni nada. Simplemente, dos frames diferentes, y de ahí a que aparezca el pie de Ruibal. El único problema (al menos, desde mi punto de vista) es el grosor de la línea. Por poco, pero hay fuera de juego. pic.twitter.com/Non8Iuvnem — Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) March 12, 2023

Pero también hubo otras acciones en las que el Betis salió perjudicado, como en la fuerte entrada de Gerard Moreno sobre Miranda que bien pudo ser tarjeta roja, como ha sufrido el equipo de Heliópolis esta temporada en acciones similares. Hasta Baena mereció la doble amarilla tras haber entrado en la segunda mitad y realizar entradas duras. Después, fue el Villarreal el que pidió la expulsión de Guardado en una acción con Pau, pero el colegiado decretó que el central de los amarillos era quien había cometido falta sobre el centrocampista mexicano del equipo bético.

Dos acciones que enfadaron mucho a una afición verdiblanca que vio cómo su equipo se trajo, finalmente, un punto que dejó un buen sabor de boca de cara seguir peleando por jugar la Liga de Campeones la próxima temporada.