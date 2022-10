Del acertado encaje de Édgar a la regularidad de Rui Silva

Otro grave error de un central cortó las alas al Betis en la primera parte, como le sucedió una semana antes en Balaídos. Si entonces fue Luiz Felipe, esta vez fue Pezzella, que deberá cumplir sanción, seguramente, en la próxima jornada con la visita del Almería al Benito Villamarín. Y como ocurrió en Vigo, el equipo anaranjado sacó carácter y juego en la segunda parte para que apenas se notara la inferioridad numérica. Édgar, esta vez en el perfil diestro, tapó el agujero que abrió Pezzella. Reclama más protagonismo el catalán.

Édgar | Para nada ofrece un nivel menor que el muy titular Pezzella

Parece que el catalán tiene que mostrar siempre un poco más que los demás centrales ante Pellegrini, que no le da continuidad en el equipo titular cuando suele describir una línea de regularidad, más allá de altibajos: en Vigo no estuvo bien. Desde luego que no ofrece un nivel inferior al de Pezzella, cuya tendencia las brusquedades le suele costar cara al Betis y más que le ha podido costar si no es por el gran desempeño del colectivo con uno menos ante Osasuna y Valladolid. Édgar se ubicó esta vez en el perfil diestro al coincidir con el zurdo Víctor Ruiz y se impuso por arriba y abajo.

Canales | Tres partidos completos en una semana en los que se dejó más que el alma

Faltaban aún unos 10 minutos para que el partido en Valladolid concluyera, y Sergio Canales, según las mediciones de LaLiga, había recorrido ya casi 11 kilómetros. Eso después de jugar los partidos completos en Vigo y Roma. Y de nuevo teniéndose que multiplicar ayer tras la roja. El cántabro no regatea un solo esfuerzo y eso es bueno, pero también a la larga puede ser pernicioso.

Pezzella | Sus errores suelen aparecer en las crónicas

Todos los defensas cometen errores. Pero hay algunos cuyos yerros no suelen pasar de anecdóticos, mientras que otros tienen la propensión a llevar a las crónicas sus desaplicaciones. Y eso le pasa al argentino, un zaguero con mando por arriba y mucha llegada, pero que ya ha sido expulsado dos veces en ocho jornadas.

Rui Silva | Cada vez más asentado, da serenidad a la zaga

Siempre bien colocado, con una agilidad y reflejos óptimos, el portugués se está asentando partido a partido en la portería bética. El cabezazo fortísimo de Sergio León fue muy centrado, pero el luso tuvo tiempo de plegar las rodillas para evitar que se le colara por debajo. Al final, respondió ante Guardiola.