La audacia de Guido y Canales lo encauzó todo en Roma

Otra prueba de madurez superada por el Betis de Manuel Pellegrini en el estadio Olímpico de Roma, ante el actual campeón de la Conference League. Se plantaron los verdiblancos sin remilgos, dispuestos a discutirle la iniciativa del partido al equipo de José Mourinho. Guido dio un paso adelante y Canales sacó el diapasón para marcar los tiempos a su antojo.

Guido Rodríguez | Si a su omnipresencia añade ese golpeo...

El internacional argentino dio un clínic gratuito de cómo ser un mediocentro dinámico, capaz de desplazar su área de influencia unos metros más arriba, como sucedió en la primera parte invitado por Canales, o anclarse algo más atrás cuando el partido lo demandaba. Su golpeo seco y ajustado en el 1-1 lo recompuso todo.

Claudio Bravo | Sus brazos de acero no se doblaron

Un portero debe tener reflejos y agilidad bajo el larguero, también rapidez y elasticidad por toda el área, y tampoco le debe faltar fuerza en los brazos para repeler los balones violentos. Y el chileno demostró esa fuerza en dos ocasiones, ante la volea de Dybala y sobre todo, ante el tiro cercano de Cristante. No tembló.

Luiz Henrique | Un testarazo propio de un gran ariete

El brasileño, con sus claros y oscuros y la evidencia de que le falta madurar en algunos aspectos del juego propio de Europa, ya ha insinuado que además de su desborde en la banda, tiene llegada, pisa área y remata. Lo que nadie pensaba es que se sacaría un cabezazo propio de un gran ariete, digno de Quini, Santillana o Urzaiz.

Canales | Si le dan tiempo y espacio, es el amo del juego

La Roma optó por esperar agazapada y dar zarpazos en salidas rápidas, sobre todo por el medio, pero quizás no contaba con que Canales, si el de enfrente no hostiga y se posiciona en espera del fallo, reduce mucho el margen del error con su limpia circulación del juego. No se apura, elige bien y la entrega mejor. Bajó algo tras el descanso.