El aviso de Pellegrini que se hizo pronto realidad

La lesión de Bartra, que pasará por el quirófano para intervenir la lesión parcial en el tendón de Aquiles de la pierna derecha a consecuencia del síndrome de Haglund, ha acelerado todos los planes en el Betis, que decidió esperar al mercado invernal para cubrir la venta a última hora de Luiz Felipe. Un mes y medio perdido que ahora hace que el club vaya a la carrera y no pueda esperar hasta que se abra de nuevo la ventana de fichajes. Pero en enero Manuel Pellegrini afrontará otra complicación en una temporada en la que todo están siendo problemas: la Copa África.

El torneo continental se disputará desde el 13 enero hasta el 11 de febrero y lo normal es que el Betis pierda a Abde y Sabaly, de baja ahora por una lesión muscular, y a ellos podría unirse Chadi Riad, ahora con la sub 23 de Marruecos, pero que si sigue jugando y mostrándose a un nivel competitivo podría ser citado con la absoluta y multiplicar los problemas en el eje de la zaga. LaLiga para el 20 de diciembre y retoma la competición los días 2 y 3 de enero, 10 días antes del inicio de la Copa África. Podría ser el último partido con el conjunto verdiblanco de los internacionales africanos antes de irse con sus respectivos combinados nacionales. Dos o tres bajas más para Manuel Pellegrini cuando entra la Copa del Rey en juego. "Tenemos tres dorsales libres y el curso anterior éramos 25 más tres jugadores con ficha del filial (Rodri, Juan Cruz y Miranda). No quiero comparar, porque el rendimiento dirá si es mejor o peor equipo. Pero hay menos futbolistas, así que serán los rendimientos individuales los que marquen si la plantilla es mejor o si el equipo está para dar un salto más. Las expulsiones y lesiones me preocupan por ese número de efectivos menor. Espero que no haya lesiones graves", decía a mediados de septiembre el chileno. Menos de un mes después el plantel ha sido golpeado otra vez en la posición más debilitada.

Ahora, prisas

Ahora, con Bartra KO durante varios meses, el Betis se ha echado al mercado de centrales en paro, el mismo que desechó a principios de septiembre para esperar a enero. Pellegrini siempre ha hablado de que contaba sólo con dos jugadores (Pezzella y Bartra), ya que consideraba que Chadi Riad es un futbolista en formación. Ahora tiene que echar mano del marroquí y en Europa League de algún centrocampista que retrase su posición.

Aunque si en septiembre no convencía nada, ni en lo económico ni en lo deportivo, ahora tampoco hay mucho donde elegir. Dos eran las principales opciones, Sokratis Papastathopoulos y Almamy Touré. Sin embargo, salvo sorpresa final, el central heleno de 35 años, que maneja otras opciones, se aleja del club heliopolitano mientras que la otra opción sigue sobre la mesa. Con todo, lo cierto es que en el Betis no hay confianza del todo en el estado físico de cualquiera que pueda venir, ya que necesitaría otro periodo para ponerse a tono. Y la necesidad bética hace que cualquiera por quien se pregunte pida unas cantidades que la entidad hispalense ni quiere ni puede gastar.

El peligro de Chadi

Y las ausencias se seguirán produciendo, ya que Abde es un fijo para Marruecos y Sabaly, con Senegal, para una Copa África que arrancará en Costa de Marfil el 13 de enero. El peligro aumenta con Chadi Riad, que tendrá más visibilidad al tener que jugar ahora en LaLiga y sus actuaciones podrían llamar la atención del seleccionador. ¿Podría perder Pellegrini a otro central?

La Copa África se disputa del 13 de enero al 11 de febrero y los internacionales deberán irse convocados con sus países. Hay jornada liguera el 2 y 3 de enero y el fin de semana del 6 y el 7 arranca la Copa del Rey para los conjuntos de Primera.

Hace dos años la FIFA ordenó que se retrasase la incorporación de los futbolistas convocados para el torneo africano Copa Africana de Naciones una semana y los futbolistas citados de LaLiga jugaron con sus clubes apenas una semana antes de empezar del inicio de la cita continental, por lo que podría repetirse este año.

Contra el Getafe

Será un problema que el Betis deberá afrontar dentro de dos meses y medio. Hay tiempo. Pero es que la semana que viene ya tiene que hacer frente a la circunstancia de tener que jugar en Getafe sin Bartra y con sus dos centrales disponibles viniendo de jugar partidos internacionales. Chadi Riad jugó ayer con la sub 23 de Marruecos ante Irak y el lunes lo hace ante la República Dominicana. Pezzella lo hará tras otro doble compromiso ante Paraguay y en la madrugada del miércoles al jueves próximos (04:00) en Perú. Con suerte, el defensa podría ejercitarse a las órdenes de Pellegrini el viernes, pero el Betis juega el sábado en Getafe (16:15). En el anterior parón le dio descanso a Pezzella y Guido Rodríguez al venir con su selección. El centrocampista está sancionado y no jugará en cualquier caso, pero si decide darle un respiro a su compatriota, como es habitual cuando vienen los futbolistas de compromisos internacionales, se queda sin alternativas en el eje de la zaga.