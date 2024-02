Once bajas en el Betis para recibir al Dinamo Zagreb

El Betis ha ultimado este miércoles su fase de preparación para enfrentarse al Dinamo Zagreb en el Benito Villamarín. El conjunto verdiblanco, con varias ausencias de cierto renombre, recibe a los croatas en Heliópolis en la ida de los playoffs de octavos de final de Conference League. La vuelta se disputará el próximo jueves en el Estadio Maksimir de Zagreb, capital de Croacia.

El cuadro bético, a un día para enfrentarse a los croatas, se ha ejercitado en la mañana de este miércoles en el Benito Villamarín con numerosas bajas. De hecho, Manuel Pellegrini sólo podrá contar con doce jugadores de campo del primer equipo, además de Assane Diao, pues sufre las ausencias de cinco lesionados y cinco no inscritos.

Cinco lesionados y cinco no inscritos

Guido, Isco, Ayoze, Abner y Bartra copan la enfermería verdiblanca y tampoco estarán disponibles para disputar el choque de vuelta, mientras Pablo Fornals, Chimy Ávila, Sokratis, Altimira y Sabaly no están inscritos en la Conference. Estos cinco últimos nombres, que han participado con normalidad junto al grupo, no podrán participar en la competición continental, pues ya no se pueden realizar más cambios en la lista de inscripciones.

Los no inscritos, Fornals, Chimy, Sokratis, Altimira y Sabaly, parten con muchas opciones de comenzar de inicio este domingo contra el Alavés, a excepción del lateral senegalés, quien acumula unos seis meses sin competir al encadenar varias lesiones importantes consecutivas. Fornals ha vuelto a entrenarse este miércoles con el grupo y no debe tener problemas para ser titular frente a los babazorros.

Bakambu llega esta noche

La enésima baja es la de Cédric Bakambu, nuevo jugador bético desde el pasado mercado invernal. El delantero, cuya participación en la Copa África concluyó el pasado fin de semana, llega este jueves a Sevilla, fecha más que precipitada como para entrar en la convocatoria.

Los canteranos Ginés Sorroche, Enrique Fernández y Xavi Pleguezuelo han participado en la sesión del primer equipo y pueden entrar en la convocatoria para la cita europea. Los tres jugadores del Betis Deportivo cumplen los requisitos para ser incluidos en la lista B, caso contrario al de Yanis o Jesús Rodríguez, quienes no pueden participar.