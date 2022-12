Los cuatro ex béticos brasileños que vuelven a reunirse

Puede que una de las últimas fotos que se hicieron juntos fue en junio de 2005, en el Vicente Calderón, cuando posaron junto a la Copa del Rey conquistada por el Betis en la final contra Osasuna. Y ahora volvieron a hacerlo. Edu, Assunçao, Denilson y Oliveira, seguramente los brasileños más importantes de la historia reciente del Betis, coincidieron en un encuentro benéfico en Brasil y rememoraron aquel tiempo que coincidieron de verdiblanco.

Fue Edu quien subió la foto a las redes sociales con una palabra definiendo la instantánea: "Hermanos". En una de ellas posan de igual manera a la foto que se hicieron aquel 11 de junio de 2005, ya posando con la Copa del Rey conquistada tras la prórroga contra Osasuna. La misma disposición e incluso, montaje mediante, con el trofeo.

Sólo Denilson no jugó aquel encuentro. El resto fueron titulares y Oliveira marcó el 1-0. El héroe Dani entraría por Edu para disputar el tiempo extra. Como bético, Edu marcó 40 tantos en los 159 encuentros que disputó, algunos decisivos como los que amarraron la permanencia en Santander dos años después de esa foto en el Vicente Calderón. Oliveira anotó 33 tantos de verdiblanco en apenas 62 choques, entre ellos algunos tan decisivos como el señalado en la Copa del Rey o los anotados en Mónaco en la previa de la Liga de Campeones. Assunçao, por su parte, marcó 29 goles en 143 partidos con el conjunto heliopolitano, la mayoría de libre directo entre 2002 y 2007 (143 partidos). Denilson disputó con el Betis 206 encuentros, anotando a penas 15 dianas.