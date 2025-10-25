El Betis Deportivo vuelve a la senda de la derrota en Tarazona (1-0)

El Betis Deportivo no pudo confirmar el punto de inflexión de la semana pasada y cayó derrotado (1-0) en su visita al Municipal de Tarazona. El filial verdiblanco, mermado por importantes bajas por lesión y sanción, no encontró la manera de perforar la meta aragonesa, que se mostró impenetrable, especialmente tras la expulsión rival que dejó a los heliopolitanos con superioridad numérica durante más de veinte minutos.

Un 'falso 9' y ocasiones fallidas en el inicio

El técnico Javi Medina tuvo que lidiar con una larga lista de ausencias (incluyendo a Dani Pérez, Félix Garreta e Ian Forns) y optó por alinear un 'falso 9'. A pesar de los problemas, el Betis Deportivo generó oportunidades en la primera parte.

Carlos Reina, uno de los que caía por dentro, dispuso de la mejor ocasión, con un disparo que se marchó rozando el larguero. Minutos antes, Mawuli Mensah también lo intentó. Por su parte, el Tarazona estuvo cerca de adelantarse, obligando a Manu González a realizar una brillante parada con los pies a tiro de 'Agüero'.

Gol local y falta de puntería con uno más

La balanza se decantó a favor de los locales nada más comenzar el segundo tiempo, en una jugada rústica pero efectiva: un centro al segundo palo que Chechu Martínez devolvió raso para que Sergi Armero solo tuviera que empujarla a la red.

El Betis Deportivo redobló esfuerzos, pero la puntería fue su gran lastre. La esperanza se reavivó en el minuto 72 cuando Chechu Martínez fue expulsado por doble amarilla tras un derribo, dejando al filial con superioridad.

Con toda la artillería en el campo, incluyendo al recién ingresado Antonio Toral y Rodrigo Marina, los heliopolitanos se volcaron sobre la meta de Josele Martínez. Sin embargo, ni los disparos de Toral y Marina, ni una falta en la especialidad de Ginés Sorroche en el alargue, encontraron el camino del gol.

La SD Tarazona, inteligente con diez hombres, gestionó con oficio los siete minutos de añadido, sumando su cuarto partido consecutivo en casa sin encajar y devolviendo al Betis Deportivo a la senda de la derrota.