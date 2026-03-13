El Betis toca fondo y pide ayuda a los béticos para levantarse: "Os necesitamos"

Es una realidad. Es el peor momento de la temporada para el Betis de Manuel Pellegrini y ha llegado en el peor tramo posible, donde se juegan el futuro deportivo y económico, sobre todo en la competición continental. Al margen del empate ante el Rayo Vallecano, la segunda parte del derbi ante el Sevilla y las derrotas en Getafe y Atenas han hecho mucho daño anímicamente a una plantilla y a un entrenador que han perdido de sobremanera la confianza y que deben recuperarla cuanto antes, porque las competiciones no le dan margen temporal. Y eso ha creado una gran inestabilidad y diversidad de opiniones entre la afición no sólo en redes sociales, sino también a pie de calle.

Es por eso que desde el conjunto verdiblanco han querido optar por mandar un mensaje a los suyos a través de redes sociales. Un mensaje que apela a la unidad y sobre todo al apoyo que necesitan para salir de una situación tan complicada en un momento decisivo: "Un mensaje sincero. No, no estamos pasando un buen momento, los resultados no son los que deseamos, pero... Estamos convencidos de que este equipo se levantará. Como siempre. 𝐂𝐎𝐍 𝐕𝐎𝐒𝐎𝐓𝐑𝐎𝐒. La remontada empieza aquí. En nuestra 𝐂𝐀𝐒𝐀. PD: Os necesitamos", escribían los verdiblancos.

La Cartuja dictará sentencia para el Betis

Tienen dos oportunidades en Heliópolis para cambiar la tendencia. La primera, ante el Celta este domingo. Los verdiblancos necesitan sí o sí conseguir el triunfo ante los de Giráldez, que vienen de hacer un gran esfuerzo el jueves también ante el Lyon y también tendrán que pelear por la eliminatoria en Francia. No conseguir una victoria en liga no sería ni mucho menos definitivo de cara a la pelea por la quinta plaza, ya que todavía quedan muchos puntos en disputa. Pero sí que sería un importante golpe encima de la mesa de cara a su perseguidor, y sobre todo, sería un aspecto anímico determinante de cara a la necesaria y obligatoria remontada de este jueves ante el Panathinaikos.

No sacar adelante la eliminatoria sí que se podría tildar de fracaso. Por el rival, por el cuadro que se le ha quedado a los verdiblancos en competición continental y sobre todo por el equipo que tiene el combinado de Heliópolis, que en numerosísimos partidos de este curso ya ha demostrado que son capaces de vencer ante cualquier rival.