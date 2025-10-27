De su boda al hospital debido al alcohol, narrando la alineación del Betis: "Mi mujer es sevillista"

El beticismo es un sentimiento universal y son miles de historias en bodas, bautizos, comuniones, fiestas y viajes las que año tras año aparecen y quedan en la memoria de muchos. Pero en estas últimas horas ha aparecido un nuevo capítulo bastante curioso. Se trata de Miguel Sánchez, un aficionado del Betis que el pasado 26 de octubre demostró que ni el día de su boda (o más bien, el siguiente) es capaz de olvidarse del equipo de su corazón. Y es que en redes sociales se ha difundido un parte médico de su persona (publicada por un familiar y al cuál, el propio Miguel ha reaccionado con humor).

Acudió a las 8 de la mañana a urgencias al Hospital Virgen del Valme. Lo hizo con una intoxicación etílica provocada por la gran ingesta de alcohol que realizó en su boda, que se que fue durante toda la noche anterior. En parte, esto no sorprenderá a muchos debido a la alegría que supone contraer matrimonio para aquel que toma la decisión. Lo impactante viene en la evaluación de los médicos.

Recitó la alineación del Betis durante el examen médico

Cuando se realiza una ingesta masiva de alcohol, los efectos que provoca en las personas son distintos. Algunos se desmayan. Otros se ríen, se marean, lloran o incluso se duermen. En el caso de Miguel, nada de eso. La cita textual del informe es la siguiente: "Consciente, bien orientado, colaborador, eupneico, bien perfundido e hidratado, normocoloreado y verborreico (narra la alineación del Betis durante la exploración)". Es decir, el escenario era el siguiente: con los efectos del alcohol haciendo estragos en Miguel tras su boda, no paraba de hablar y narrar el once del equipo verdiblanco mientras los médicos le exploraban.

Pero no queda ahí el tema. Cuando Diario de Sevilla ha hablado con el protagonista, así ha descrito la situación: "Pues mira, mi mujer es sevillista. Empezamos duro. Y nada, la cosa se salio un poco de control y tuve que pasarme por el hospital para recuperarme y solo hacia repetir 'con B de Betis' y la alineacion del Betis que gano la copa del 22".

Bartra, en un momento del partido. / Antonio Pizarro

Bartra, uno de los jugadores que más le gusta en el vestuario

Además, a Miguel le gustaría que su historia le llegase a Marc Bartra: "A mi Bartra me encanta, es muy cercano y un futbolista de categoría. Además, es con Ruibal el único que sigue de aquel dia de Copa. Ojalá le llegue mi historia. Me encantaría un mensaje o una foto, o algo. Es un futbolista que quiere al Betis y todos le queremos a él".