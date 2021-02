La brújula del Betis vira a Europa

El Betis de Manuel Pellegrini ha encontrado el rumbo. La brújula del técnico, reacia en un principio a marcar el camino hacia Europa, ha virado en este 2021, en el que los verdiblancos son el quinto equipo que más puntos ha sumado, con 17, y en el que se ha producido esa mejoría defensiva necesaria para la reacción. Cinco victorias, dos empates y una sola derrota han enderezado al Betis, que supera en este tramo del campeonato a sus rivales directos por un puesto en las competiciones continentales, de las que ahora se encuentra a un solo punto en la tabla.

Le costó a Pellegrini hallar la fórmula adecuada para el Betis. La irregularidad exhibida en el arranque del campeonato, donde mezcló buenas actuaciones con otros partidos a la deriva, invitaban al pesimismo, aunque el técnico siempre apuntó a los brotes positivos para confiar en esa posibilidad de encontrar el camino adecuado.

Tras el primer tercio del campeonato, los heliopolitanos marchaban décimos con 16 puntos, una posición desahogada pero que tampoco satisfacía al cuerpo técnico. A falta de dos encuentros para culminar el segundo tercio del campeonato, las sensaciones son bien diferentes. El Betis ha sumado 20 puntos en los siguientes once partidos y ahora tiene por delante los duelos ante el Cádiz y el Alavés antes de realizar un segundo balance de la temporada más optimista y cercano al objetivo de la entidad.

Este nuevo Betis que empezó a perfilar Pellegrini tras las derrotas ante el Athletic y el Eibar, cuando el equipo ofreció las peores sensaciones y resultados del curso, viró completamente a raíz del derbi con el que se inició 2021. Desde entonces, y dejando al margen una Copa del Rey en la que el equipo sí compitió a un nivel adecuado, los verdiblancos son el quinto mejor equipo de la competición con 17 puntos en ocho jornadas, sólo superados por Sevilla, Real Madrid, Atlético –éste con un partido más disputado– y Barcelona.

Rivales directos por las competiciones europeas han ofrecido peores prestaciones. El Villarreal de Unai Emery, a quien el Betis le gana además el goal average particular, sólo ha sumado 11 puntos en 2021, con dos victorias, cinco empates y una derrota, precisamente encajada ante el Betis; el Granada, equipo europeo la pasada campaña y que también ha estado toda la Liga en posiciones altas, sólo ha sumado seis puntos en este tramo de la competición, con una sola victoria, tres empates y cinco derrotas. Sí se ha recuperado en parte la Real Sociedad, que acumula 12 puntos en los siete partidos que ha disputado desde que comenzó el año gracias a las tres victorias consecutivas que lo han asentado en la quinta plaza liguera.

Esa mejora de la competitividad del Betis ha llegado desde la defensa, un lunar que ya se apuntó en el verano y que se ha empezado a corregir ahora. Los verdiblancos sólo han encajado ocho goles en los ocho partidos de 2021, un registro similar al de sus competidores europeos y que rebaja esa cifra de tantos recibidos de comienzos de la temporada, cuando acumuló 30 en las primeras 16 jornadas.

Con Joel Robles como portero titular en los seis últimos partidos ligueros, incluso una vez recuperado Claudio Bravo de su última lesión muscular, el compromiso colectivo del equipo ha permitido mejorar los registros defensivos, una de las claves de esta reacción que lo ha colocado mirando a Europa.

Con todo, Pellegrini mantiene la calma. En su discurso semanal con la plantilla, el técnico rebajó esa euforia que ya se empieza a sentir en el ambiente para que el equipo se centre en el partido del domingo ante el Cádiz. No quiere mirar más allá el cuerpo técnico, que sí está satisfecho con la respuesta de sus jugadores a diferentes escenarios. Si ante el Villarreal el Betis no se descompuso pese a ese polémico penalti señalado en contra a Emerson, que en otras ocasiones hubiera supuesto un daño mayor, ante el Getafe se tuvo la paciencia necesaria para sacar adelante el partido en un día en el que no se brilló con la pelota y que tuvo el hándicap añadido de la lesión inicial de Fekir.

"Nos quedan 14 finales", es el mensaje que se repite en el vestuario bético para focalizar las fuerzas en este sprint final del campeonato. Pero ahora la brújula de Pellegrini no se encuentra a la deriva y sí marcando el camino del regreso a Europa.