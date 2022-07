Las buenas sensaciones de Montoya tras siete meses sin competir

El defensa bético Martín Montoya regresó este sábado a los terrenos de juego disputando sus primeros minutos en el amistoso que el equipo de Manuel Pellegrini completó ante el SV Grödig, en el último día de concentración de pretemporada en Austria.

El lateral, que jugó la segunda mitad, acabó con buenas sensaciones teniendo en cuenta que no jugaba un partido desde el mes de diciembre, en el Celtic Park de Glasgow, un choque de la sexta jornada de la fase de grupos de la Europa League. El catalán pasó por el quirófano en enero para resolver su problema bilateral y crónico de Haglund en el hueso calcáneo y calcificaciones en el tendón de Aquiles de su pie derecho, pero su recuperación ha sido un calvario que se ha alargado mucho en el tiempo.

El propio futbolista, de 30 años, se refirió a este problema. "A veces es mejor parar y recuperar la salud. Tenía que hacerlo, puesto que desde que regresé al Betis he estado con muchas molestias. Diariamente, al caminar, al correr, al competir, con mucho dolor. Quiero darle muchas gracias por los ánimos a toda la gente, que son una afición de diez. Esperemos que pronto esté en el campo y pueda disfrutar de este estadio y esta afición, y poder seguir ganando títulos. Quería volver de cabeza, costase lo que costase y haciendo esfuerzos. He tenido que pasar por el quirófano para solucionar estos problemas que he tenido".