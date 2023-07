La cantera, siempre presente

El Betis apura sus últimos días de en Wolfsburgo antes de regresar a Sevilla. Más de una semana intensa de trabajo que está sirviendo de mucho aprendizaje para los siete jugadores de la cantera que Manuel Pellegrini desplazó a este primer stage de pretemporada: el meta Fran Vieites, los centrales Ricardo Visus, Ismael Sierra y Álex Pérez, el lateral zurdo Xavi Pleguezuelo y los centrocampistas Enrique Fernández y Ginés Sorroche.

Todos trabajan con normalidad con el resto de jugadores de la primera plantilla y en los medios oficiales del club verdiblanco expresaron ayer las sensaciones que están viviendo en tierras alemanas: "Vengo con muchas ganas e ilusión. Asumo la pretemporada con ambición e ilusión. Estos primeros días están siendo exigentes, normal tener las piernas pesadas. Cada balón o tarea es un aprendizaje y mis compañeros de portería del primer equipo me apoyan en todo lo que pueden", expresó Fran Vieites, pieza importante en el Betis Deportivo, al igual que Visus: "Muy contento de estar con los mejores jugadores y aprender mucho de ellos. Está siendo un duro al principio, pero siempre cuesta empezar. Entrenar con los delanteros que tenemos me permite curtirme y me fijo también en los centrales nuestros, tanto en Luis Felipe como en Pezzella".

Un espejo también para Ismael Sierra: "Estar aquí es un reto muy ilusionante que afronto con muchas ganas. Las sensaciones son muy buenas y estoy disfrutando al máximo. Disfrutamos en cada entrenamiento con estos jugadores. Estamos encantados de estar aquí. Me gustaría algún día jugar en el primer equipo con el Betis", indicó el central, esperanzado, al igual que el resto de jóvenes talentos heliopolitanos de dar algún día el salto al primer equipo, cosa que ya ha hecho Enrique Fernández, que debutó la pasada temporada: "Sabemos que es difícil estar aquí. Aprendemos y disfrutamos de cada entrenamiento. El primer día que entrené con ellos era como si no fuera real. Te vas acostumbrando, pero no pierdes la ilusión de verte rodeado por estos jugadores. Tuve la suerte el año pasado de debutar y es un paso más de exigencia, de poder hacerlo cada vez mejor y estar presentes más veces".

El trabajo en tierras alemanas supone un paso importante en el aprendizaje de estos jóvenes valores verdiblancos

Mientras, Pleguezuelo aguarda la oportunidad de poder tener minutos mañana en el primer amistoso de pretemporada ante el Eintracht Braunschweig: "Son diez días para aprender lo máximo. Mucho trabajo, pero bueno, para eso tenemos todo este tiempo, para prepararnos bien. Estamos aprendiendo mucho de los jugadores del Betis. Si tenemos la oportunidad de jugar el sábado habrá que aprovecharlo. El sueño es debutar con el primer equipo y mantenerme ahí".

Uno de los canteranos que repite pretemporada es Sorroche –al igual que Visus–, que ha llegado al comienzo del trabajo veraniego con muchas ganas: "Muy contento de repetir otra vez y estar rodeado de estos jugadores. Tengo la misma ilusión del año pasado. Necesitamos coger ritmo lo antes posible. Siempre ayuda tener compañeros que conoces en el día a día entrenando y jugando y eso te aporta mucho a ti mismo".

Por último, el más joven, el juvenil Álex Pérez aún asimila el hecho de estar trabajando con la primera plantilla: "No me lo esperaba, fue un orgullo muy grande para mí y mi familia y estoy muy contento. Estar aquí es un orgullo, un privilegio. Lo intento aprovechar al máximo. Intento coger ritmo para comenzar lo mejor posible. Ojalá pudiera debutar con el Betis en Primera". Siete canteranos de mucho futuro y otros que también están en la mente de Pellegrini, como Assane Diao y Dani Pérez, que están con la selección española sub 19. Un verano más, la cantera siempre presente.