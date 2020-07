Guido Rodríguez se mostró muy enfadado porque el Betis "dominó al Atlético", pero no pudo sacar nada positivo. "Cuando mejor estábamos, buscando el gol, en una acción aislada nos marcaron. Merecimos más", indicó el argentino, con "mucha rabia", porque incluso "once contra once estábamos mejor, generando jugadas peligrosas y controlando el partido".

"Da mucha rabia porque estábamos teniendo situaciones de gol. Que te metan un tanto así cabrea mucho",afirmó el argentino, que añadió: "El Atlético es un gran equipo y por momentos manejamos el partido haciendo nuestro juego. Me acuerdo de las ocasiones que dispusimos, de remates dentro del área, y uno se enfada más, pero se pueden extraer cosas positivas".

"Estamos dejando todo en la cancha y tratamos de ganar lod puntos para acabar lo más arriba posible y vamos a intentar ganar los dos partidos que quedan", afirmó el centrocampista.

Pedraza: "Se nos queda cara de tontos"

"Cuando creíamos que teníamos el partido controlado nos marcaron y de pensar que podíamos irnos con los tres puntos del Metropolitano nos vamos jodidos", explicó Pedraza, que indicó: "Se nos queda cara de tontos después del gran partido que hicimos y competirle al Atlético".

"La última media hora del partido estaba de cara y en un balón parado, que lleva un mes atrás dándonos por saco, una falta de concentración y nos meten el 1-0. De poder ganar a quedarnos sin nada", expuso el lateral, que añadió: "Los errores nos penalizan mucho. Los pequeños detalles marcan un partido que creíamos controlado. Debemos fijarnos en esos pequeños detalles para sacar más de los encuentros", aseguró el bético, que sacó el lado positivo: "El partido contra Osasuna y este choque contra el Atlético debe ser un reflejo de lo que debe ser el Betis: un conjunto competitivo que debe cumplir los objetivos que el club se imponga la próxima campaña".