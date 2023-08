De la confianza de Isco a la añoranza de Bartra

Confianza, ilusión y familia son las palabras más repetidas en las presentaciones de los fichajes del Betis para esta temporada, aunque algunos ya sean viejos conocidos. Ya indicó Ramón Planes anteriormente que "hay una fila" de ex verdiblancos deseando volver y fue Marc Bartra uno de los agraciados. El catalán fue presentado junto a Isco, que dijo en broma que espera que no le pase nada tras la movida salida del Sevilla y sus palabras después acusando a Monchi de agredirlo, aunque cuestionado por ello dijo que "eso es pasado" y que no quería hablar de ello y ya sólo mira "adelante". Mejor hacerlo en Madrid. Chadi Riad fue el tercero en la presentación. El cuarto central del plantel que espera "aprender" de sus compañeros ya que "el salto de Primera REFE a Primera División es muy grande y aquí el balón vuela".

El móvil roto de Isco

Para Isco "el Betis es un buen sitio para volver a disfrutar del fútbol", aseguró después de salir del Sevilla en diciembre, desde cuando no volvió a jugar hasta el amistosos en San Francisco contra la Real Sociedad: "Me encontré bien después de tanto tiempo y con ganas de acumular minutos e ir cogiendo ritmo para ayudar en el campo. Estoy muy feliz de estar en un club como el Betis, que me ha transmitido mucha confianza , sobre todo después del tiempo sin jugar y espero devolverle en el campo ese apoyo".

Quiso pasar de puntillas el malagueño por su pasado sevillista y sus palabras contra Monchi, al que acusó de agredirlo. "He reseteado mental y físicamente y tengo ganas de mostrar el fútbol que llevo dentro. Ya conté lo que pasó y no quiero volver atrás; sólo mirar hacia adelante. Vengo al Betis porque es un club grande que está haciendo las cosas muy bien. Fue una decisión fácil por el club, el entrenador y los compañeros", aseguró Isco, quien no ha visto si tras su fichaje le llegó alguna felicitación de alguien del conjunto nervionense: "No sé. No he mirado el móvil, se me estropeó de camino a México. El iCloud todavía no lo manejo", dijo entre risas como la forma en que ha sido recibido de los aficionados de uno y otro lado: "No me ha dado tiempo a salir mucho todavía. Los béticos me transmiten mucho cariño y de la otra parte debido a la rivalidad los mensajes no son tan positivos, pero somos profesionales y ahora me debo a mi club y espero que no me pase nada", dijo entre bromas.

El andaluz destacó la importante figura de Pellegrini para fichar por el Betis: "El entrenador me conoce del Málaga. Vivimos momentos muy bonitos y ojalá podamos repetirlo aquí. Pellegrini propone un fútbol ofensivo y asociativo que me viene bien. Es una de las personas por la que estoy aquí. La directiva me transmitió también mucho apoyo y confianza, que es lo que necesitaba ahora. Quiero sentirme en casa y en los pocos días que llevo aquí estoy muy a gusto y quiero crecer aquí".

El regreso de Marc Bartra

Para Bartra esta campaña 2023-23 es una "vuelta a casa". "No sabéis lo que significa para mí volver a estar aquí, la que siento como mi casa. Cuando piensas en el Betis piensas en una familia, en la unión, alegría y compromiso. Y sobre todo en ambición. Son valores que llevo dentro y los quiero plasmar en el campo junto a mis compañeros, un grupo humano espectacular que quiere hacer un Betis grande", indicó el central.

El catalán habló sobre el liderazgo en el aplantilla: "Se echa mucho de menos a Joaquín desde el primer día, dentro y fuera del campo. El vacío es enorme, porque significa mucho para el beticismo y en el vestuario. Él y Canales dejan un vacío de liderazgo y entre todos tenemos que cubrirlo, ya sean como capitanes o sin el brazalete".

¿Y la competencia con Pezzella y Luiz Felipe? "Me encantan los retos grandes y estar en el Betis, con la competencia que hay, el reto es enorme. Toda la competencia que haya es buena y vengo a sumar dentro y fuera del campo", indicó Bartra, que habló sobre la dura pasada temporada: "Llegué a un club grande de Turquía. Nos quedamos fuera del objetivo de Champions y los primeros meses no fueron fáciles por ser una cultura muy distinta. Silencié las cuentas de redes de ex compañeros y del Betis porque me daba envidia, pero cuando acepté donde estaba di lo mejor y saco muchas cosas positivas de ese año. Entrené duro a nivel mental, aprendí mucho".

En este sentido añadió: "He pasado años muy bonitos aquí. Me encanta la cultura de Sevilla, cómo se vive con alegría e ilusión. Lo veo en el día a día. Mis hijos se han criado aquí, dos han nacido en Sevilla y todos son del Betis. Entro en el vestuario y estoy con amigos y el año fuera me ha hecho valorar más lo que tenía aquí", indicó, por lo que tenía claro desde hacía tiempo que su futuro estaba en el Betis: "Más que tardar en decidirme estaba esperando que Ramón Planes llamara a mi representante. La decisión estaba tomada, desde antes de rescindir con el Trabzonspor. Sólo era esperar que me llamaran".

El salto de Chadi Riad

Chaidi Ruad llega cedido este curso y tendrá ficha del filial para facilitar su inscripción. Para el central "el Betis es un club gigante" y dijo ya haber "aprendido mucho en estas semanas". "Es un salto muy grande de Primera RFEF a Primera División y agradezco a todos por la cálida bienvenida, porque ya me han hecho sentir como en casa".

"El salto es increíble y el balón aquí vuela. Lo he notado desde el primer momento. Este club es gigante y tiene grandes jugadores. Sólo me queda entrenar duro y aprender de ellos para ganarme los máximos minutos posibles", indicó el futbolista, que se definió como "un central rápido y con zancada que puede jugar con la línea adelantada sin miedo para recuperar después el sitio". "Vengo de buena escuela en la salida del balón", manifestó sobre sus cualidades. "Vengo para una cesión pero por el poco tiempo que llevo aquí me he sentido en casa y espero estar mucho tiempo", finalizó.