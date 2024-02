La convocatoria del Betis del Pellegrini ante el Dinamo de Zagreb

El técnico del Betis, Manuel Pellegrini, ha citado a 19 jugadores para el estreno este jueves en la Conference League ante el Dinamo de Zagreb, en la ida de la eliminatoria de play off de acceso a los octavos de final, y para la que cuenta con once bajas por lesión, por no estar inscritos o, en el caso de Bakambu, por haber jugado la Copa África y no haberse entrenado todavía con el grupo.

En la convocatoria del entrenador chileno no figuran por no haber sido inscritos para la tercera competición copera cinco futbolistas: Sokratis, Sabaly, Sergi Altimira y dos de los fichajes invernales como Pablo Fornals y Chimy Ávila. También se han quedado fuera de la lista, en la que hay cuatro jugadores del filial, cinco futbolistas que sí están inscritos, pero no disponibles en este momento por lesión: Marc Bartra, Abner, Isco, Guido Rodríguez y Ayoze, además del congoleño Bakambu, otro de sus refuerzos y que llega en la noche de este miércoles a Sevilla tras haber jugado la Copa África.

Son novedad en la lista los centrocampistas Enrique Fernández y Ginés Sorroche, quienes se unen a Pleguezuelo, que ya estuvo en la convocatoria ante el Cádiz. Los diecinueve citados para la visita del equipo croata son los porteros Claudio Bravo, Rui Silva y Vieites; los defensas Bellerín, Miranda, Pezzella, Aitor Ruibal, Chadi Riad y Pleguezuelo; los centrocampistas Johnny Cardoso, Marc Roca, Abde, Fekir, William Carvalho, Rodri, Enrique y Sorroche; y los delanteros Willian José y Assane Diao.