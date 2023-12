A cuenta del posible adiós de Miranda

MIRANDA en la rampa de salida y habrá que imaginar que Ramón Planes, el eficiente director deportivo del Betis, tendrá en la recámara una alternativa. Si con el olivarense no está blindado el costado zurdo del equipo, sin su concurso se convertiría en una autopista ideal para que el rival haga trizas al equipo de Pellegrini. Por lo tanto habrá que ser optimista en cuanto a los planes de Planes, pues en caso contrario...

Está el sevillanísimo club de las trece barras con corona real viviendo uno de los momentos más boyantes de su centenaria historia y estamos seguros de que sus manijeros andan en la tarea de consolidar este tiempo a fin de que el crecimiento esperado se haga realidad. Y en esas estamos cuando vemos que el grupo que han puesto en manos de Pellegrini no sólo es manifiestamente mejorable, sino que también lo es obligatoriamente, conque a ver si no se repite lo del Rangers.

Aquel día, con el Betis realizando uno de sus mejores partidos del curso se pagó muy cara la confección de la lista europea. Tres errores groserísimos en la retaguardia condenaron al que encabezaba el grupo a pegarse el batacazo rumbo a la Conference. Ya, ya sé que hay batacazos más graves que el de pasar a la nueva competición europea, pero tuvo tan fácil seguir y disfrutar del regalo de llegar a octavos sin jugar que aquello fue una decepción enorme para el bético.

Miranda no es Fachetti ni Gordillo, pero si miras su alternativa se hace el horror. No es de recibo, por ejemplo, que su alternativa juegue en el Betis ocupando, para más inri, plaza de extranjero. El crédito que surge del tiempo de adaptación ha pasado para Abner y no estaría de más intentar una cesión en el caso de que haya algún interesado. Quiere decirse con todo esto que si se va Miranda no se acaba el mundo, pero sí sería catastrófico que el hueco se quedase sin cubrir.