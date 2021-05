Por qué debe ser campeón el Real Madrid

Cuando aún falten dos o tres horas para que caiga la noche sobre la capital de las Rías Bajas, la Liga habrá dictado sentencia y sabremos, al fin, qué será del Betis el próximo curso. También sabremos quién salió campeón y como resulta que si el Real Madrid es el elegido no le hará falta al Betis puntuar en Balaídos, pues que campeone el Realísimo y punto en boca. Ylo siento por el Atleti, que es quien lo mereció a través del ejercicio.

Y es que para salir campeón el Madrid ha de ganarle al Villarreal y esperar que el Atleti no pase de las tablas en Zorrilla, ergo que el mejor club del Siglo XX sea el que entone el alirón. Eso invalidaría cualquier opción de Unai y sus cuates haga el Betis lo que haga. Pero ¿qué Betis saltará a la cancha céltica? Pues difícil lo fiáis, ya que los verdiblancos no se caracterizan, precisamente, por su fiabilidad en los momentos trascendentes de su ya larga y complicada existencia.

Es más, da la impresión que el equipo ha llegado al último tramo con la luz de la reserva encendida. Sin duda, el diabólico calendario que hoy llega a su fin ha dejado en ese estado a la inmensa mayoría de integrantes, pero quizá uno que se libra de la norma es el Celta. Desde la llegada del argentino Eduardo Coudet al banquillo celeste, el equipo reaccionó y los números más recientes son de aúpa. Condición ésta que hacen desear aún más que el Madrid salga campeón.

Tarde de cuchillos largos y de miocardios alborotados por lo que ocurra en Valdebebas, Zorrilla, Balaídos, Sadar y Alcoraz. Demasiadas cosas en juego en una jornada última de cafinitrina bajo la lengua y cuchillos en la boca. Ganando en Vigo no hay caso, pero por si la cosa no sale hay que insistir en que campeonando el Real Madrid, lo de la Conference League se quedaría en un mal sueño, que no es lo mismo eso que el segundo torneo continental. Hala Madrid.