Por ello, volver a desandar el camino andado no parece una opción. Sobre la mesa, cobra mucha fuerza la posibilidad de repetir el equipo que puntuó –y dejó a cero la portería– en el Bernabéu. Sólo la opción de meter a Borja Iglesias por Loren, como parte de la alternancia que se ha visto en las últimas semanas, o la entrada en el once de Joaquín se antojan como variables. Por cierto, el marbellí ya sabe lo que es marcarle al Sevilla en un derbi.

Un mago, sobre todo cerca del área rival

Nabil Fekir (Lyon, 18 de julio de 1993) se convirtió en uno de los fichajes más ilusionantes del Betis en los últimos años. El galo llegó a Heliópolis con la vitola de campeón del mundo y, para muchos, con la difícil tarea de hacer olvidar a Giovani Lo Celso, que tan buen rendimiento dio en su año como verdiblanco. Fekir es uno de esos jugadores privilegiados, tocado con esa varita propia de algunos magos, que son capaces de poner de pie a todo un estadio con el balón pegado a su bota. No es de extrañar, por tanto, que el Liverpool estuviera cerca de abonar unos 60 millones de euros por este genio de la pelota, algo que no llegó a fraguarse, por suerte para la parroquia verdiblanca y LaLiga, por ciertas anomalías en el reconocimiento médico. Una temporada después, el Betis se cruzó en su camino para continuar su carrera en Heliópolis, donde comenzaba una nueva aventura después de prácticamente toda una vida ligada al Olympique de Lyon, equipo en el que habitualmente competía en la Liga de Campeones. El salto hacia el Betis, un equipo eterno aspirante a grande pero que por hache o por be no es capaz de ponerse a la altura de su afición, no fue comprendido por muchos. Pero sus ganas de convertirse en el líder de este creciente proyecto bastan para acallar esas voces.