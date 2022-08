Betis: la difícil posición de tener que elegir

A Manuel Pellegrini, además de entrenador, le está tocando la ardua tarea de ser el portavoz del Betis para el espinado asunto de las inscripciones. El técnico es la única voz que se escucha en la entidad a propósito del lío montado, y no solucionado aún, con el límite salarial, un lobo que se veía venir desde el principio del verano y al que no se puso remedio antes del inicio liguero. Todo está en vías de solucionarse, parece, pero lo cierto, pase lo que pase, de aquí al 1 de septiembre, es que de momento han pasado dos jornadas y el entrenador ha sacado petróleo de lo que tiene.

Sólo el técnico habla, lo que puede, en las previas de los partidos y este jueves le tocará dar de nuevo explicaciones. Las que pueda, que no son muchas, porque es un hombre de club y difícilmente va a sacar los pies del tiesto, pese a que todo este problema le afecta de lleno en su trabajo, como se reflejó con los tres cambios que hizo en Son Moix. No hay para más.

La pasada semana Pellegrini dijo que no tenía "ninguna preferencia" a la hora de inscribir a los futbolistas: "Lo importante es que se solucione la situación para estar tranquilos en el terreno de juego", decía, pero evidentemente en su mente tiene una clasificación porque no sabe qué va a pasar de aquí al viernes, antes del encuentro ante el Osasuna (22:00).

Los 6,5 millones avalados por Haro y Catalán no bastan para inscribirlos a todos

De momento, el preparador heliopolitano ya dispone de Luiz Felipe, pero la pareja Pezzella-Édgar ha dado muestras de entenderse bien en este inicio liguero y ambos están dando motivos sobre el césped para que el chileno siga confiando en ellos. Eso sí, la política de rotaciones no se negocia, después de los buenos resultados que ha dado en el pasado, ni se ponen en duda las decisiones del técnico. El internacional italiano ha sido el primero de los no inscritos en dejar el lado oscuro, lógico cuando Marc Bartra se había ido al Trabzonspor y Víctor Ruiz andaba tocado con unas molestias musculares y no se sabía cómo evolucionaría.

Pero, ¿ahora qué? Esperan su turno jugadores importantes importantes, desde fichajes millonarios a capitanes de la plantilla. Sin contar a Camarasa, el único que sigue en la enfermería verdiblanca recuperándose de su lesión, quedan sin inscribir Claudio Bravo, el que era portero titular para Pellegrini; Joaquín y Guardado, capitanes con peso en la plantilla y el mexicano con el Mundial de Catar en el horizonte; y los dos jugadores por los que se ha realizado un desembolso este verano: Luiz Felipe, que llegó del Fluminense por siete millones y otros cinco, aproximadamente, en variables, y Willian José, por el que hubo un desembolso de 10 millones para adquirirlo en propiedad.

Es precisamente el delantero brasileño el que podría estar en la cola de la lista de prioridades si el Betis no puede inscribir a los cinco de una tacada. Claudio Bravo, por cuestiones lógicas, está por delante de Dani Martín y Pellegrini quiere disponer de sus dos porteros de garantías para iniciar sus rotaciones. Guardado y Joaquín son futbolistas que dan fondo de armario a Pellegrini, ya sea para algún partido saliendo de titular como, sobre todo, para dar un giro de timón en los partidos desde el banquillo. En Mallorca el entrenador sólo hizo tres de los cinco cambios permitidos, que sí usó ante el Elche en un partido ya decidido, jugando en superioridad numérica, si bien dos de ellos fueron en el minuto 87.

Luiz Henrique, por su parte, es el fichaje estrella del verano. Una apuesta de futuro costosa y una variante en ataque que le da muchas opciones a Pellegrini, ya que puede actuar en varias posiciones. Willian José, pese a que su compra se eleva a los 10 millones, sí tiene en la plantilla un relevo natural como Loren, al que se le lleva tiempo buscando una salida pero, como con William Carvalho, lo que llega no convence al jugador o al club.

Y todo mientras LaLiga, según As, dio el visto bueno de los avales de Ángel Haro y José Miguel López Catalán, presidente y vicepresidente del Betis, por valor de 6,5 millones de euros para poder realizar alguna inscripción más. Alguna, no todas. Y ahí es cuando Pellegrini deberá elegir.