El Betis ha confirmado hoy la gravedad de la lesión muscular sufrida por Sergio Canales con la selección española y el centrocampista ha escrito un mensaje en las redes sociales para expresar cómo se siente, a la vez que ha agradecido el apoyo de los béticos.

"Momentos complicados... Ahora mismo, nada me duele más que no poder ayudar durante un tiempo a mis compañeros dentro del campo, a mi equipo. Pero lo haré fuera. Quizás la parte que más me está costando asimilar es pensar que le debo más a todo el beticismo", ha indicado el cántabro, que ha continuado su mensaje en esa línea de agradecimiento al bético. "Me siento tan agradecido por el cariño y respeto que recibo de los béticos cada día...lo transformaré en fuerza, ganas y pasión para recuperarme y volver a disfrutar una vez más", ha añadido.

Tras las pruebas complementarias realizadas hoy, el Betis ha confirmado que el cántabro sufre una lesión de grado III en la musculatura isquiotibial izquierda con afectación del tendón, con lo que estará un largo tiempo alejado de los terrenos de juego.

Aunque el club verdiblanco no ha especificado el tiempo de baja, las estimaciones apuntan a que Canales deberá estar al menos 8 semanas apartado de los terrenos de juego, con lo que ya no jugará más en 2020 e incluso se perderá el inicio de 2021.

