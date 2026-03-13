El dudoso penalti que supuso la derrota del Betis ante el Panathinaikos

Duro resultado el que recibió este pasado jueves el Real Betis Balompié en Grecia ante el Panathinaikos, no por la cantidad de goles recibidos, sino por la forma en la que se produjo una derrota que pone bajo máxima presión al conjunto verdiblanco. El equipo de Manuel Pellegrini estuvo dominando con la pelota durante todo el encuentro y además, no con posesiones inertes, sino con llegadas. Eso sí, no manifiestas pero sí de cierto peligro. Varios disparos a puerta del Cucho, otro de Antony y algunas llegadas importantes de Abde se fueron al traste con la decisión tomada por el colegiado del partido, el polaco Szymon Marciniak.

En el minuto 85 de partido, el delantero del conjunto heleno llegaba bastante forzado a un remate sobre la portería de Pau López, en el que para efectuarlo se había tirado al suelo para poder llegar al balón, algo que dificultaba al máximo que pudiese seguir disputando el balón. En el intento de taponarlo, Diego Llorente se lanzaba al suelo y una vez que el balón ya había salido hacia la portería y la situación de los jugadores no tenía trascendencia alguna, pisaba en el tobillo a su rival.

Un penalti que decantó la balanza

En primera instancia, el colegiado polaco no señaló nada en una interpretación correcta en el terreno de juego, pero una vez más el VAR intervino de forma sorprendente. Tras revisar la pantalla, Marciniak decidía no sólo señalar la pena máxima, sino que también expulsar a Diego Llorente por doble amarilla, que se perderá el choque de vuelta con la importancia que este atesora al tener que remontar esa mínima distancia.

Pellegrini y Rafa Benítez observan el encuentro, / GEORGIA PANAGOPOULOU / EFE

Manuel Pellegrini, contundente con su opinión sobre la pena máxima

“Salimos a ganar desde el primer minuto a por el encuentro y tuvimos ocasiones para marcar en un primer tiempo en el que casi no recuerda alguna ocasión del rival y al final todo se resolvió con un penalti intrascendente. Ya había rematado el atacante y chocan los dos jugadores después. Desgraciadamente, así es el fútbol y tenemos todavía opciones ante un rival que se defiende muy bien”, certificaba el chileno en la rueda de prensa tras el partido.

En el seno de la afición verdiblanca se ha desatado una gran molestia por la situación, puesto que en un partido igualado donde un equipo ha defendido a un alto nivel y el otro no conseguía materializar las ocasiones que tenía, una situación dudosa en una decisión arbitral ha podido marcar un antes y un después en una eliminatoria.