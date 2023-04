Un duelo clave en plena Feria

SEIS puntos cuando restan veinticuatro por librar es una distancia considerable que podría hacerse inalcanzable si es que esta noche no hay victoria local. Tras el respiro que supuso el gol de En-Nesyri a Pepe Reina por lo que conlleva no perder un escalón, lo de esta noche en Heliópolis se trata de una cita que el Betis ha de sacar obligatoriamente. Ganar es la cuestión y bien hará el Betis en olvidarse de esas distracciones que tan caras salen.

Y es que el arranque del sábado en El Sadar resultó mortal de necesidad. Un 2-0 a los diez minutos no hay cuerpo que lo resista y aunque el Betis realizó méritos sobrados para no volver sin nada, lo cierto es que el fácil doblete de Budimir fue un muro imposible de horadar. Y como la Real hizo los deberes ante el Rayo resulta que la cita de hoy es fundamental para que el Betis no pierda comba en ese ilusionante objetivo que es volver a Europa una vez más de forma consecutiva.

Y aunque la historia reciente de los duelos entre verdiblancos y txuri urdin juega de forma espectacular de lado de los primeros, el potencial de la Real es indudable. La labor de Imanol al frente de la nave realista es encomiable, sobre todo por la forma de encontrar piedras preciosas en Zubieta. Y ha conformado una plantilla en la que se combinan talento, vigor físico y ganas de ganar para que la Real Sociedad se haya instalado en la zona noble de la tabla.

A la hora del balance final debería jugar decisivamente aquel 0-2 de Anoeta con goles de Juan Cruz y de Borja en la que fue última carrera con asistencia de Álex Moreno. Pero la cruda realidad es que en estos momentos son seis puntos los que separan a ambos rivales, por lo que se hace incuestionablemente obligatorio el triunfo del Real Betis Balompié. Martes de Feria y esperemos que la grada esté como siempre, soplando de popa para la victoria de su equipo.