De la eclosión por dentro de Rodri al maratoniano Aitor Ruibal

Ni un gramo de esfuerzo, ni una gota de sufor se ahorró el Betis en su admirable partido ante el Real Madrid. Ante las bajas de Nabil Fekir, Canales y Juanmi, Manuel Pellegrini recompuso su ataque con Aitor Ruibal, Rodri y Ayoze. Y de nuevo acertó el chileno, que dispuso sobre el prado heliopolitano un equipo intensísimo y que le compitió de tú a tú al Real Madrid hasta el final.

Rodri | Es el camino para que aproveche el hueco que le deja la lesión de Fekir

Enorme el partido que se marcó el vivo mediapunta extremeño, que entendió perfectamente lo que debía hacer para desestabilizar al Real Madrid por dentro, que es por donde se suele mover con más comodidad el bético aunque con su movilidad a menudo caiga a los costados para explotar su habilidad. Su pique y salida en corto fue un constante incordio para Tchouaméni o Kroos y sacó a veces de zona a los centrales madridistas. Así, sí puede reivindicar el doloroso hueco que deja Fekir.

Luiz Felipe | Cuando no se le ponen los ojos rojos, es un buen central

No hay término medio para Luiz Felipe, un defensa que, o termina saliendo por la puerta grande tras una sobresaliente actuación, o acaba entre almohadillas por una expulsión, controvertida o no. Si el ex zaguero de la Lazio se centra en el mero juego y no pierde los estribos, está claro que impone su ley. Y ante todo un Real Madrid, ofreció esa feliz versión en una noche impecable, de continuas anticipaciones, ayudas, despejes por alto y bloqueos de tiros, como a uno de Rodrygo al filo del descanso.

Aitor Ruibal | Cansa verlo jugar por su titánico esfuerzo

Pellegrini suele tirar del corazón desbocado de Aitor Ruibal cuando enfrente aguardan rivales que van a exigir mucho en defensa. Y puso al catalán por delante de Sabaly para frenar a Vinícius. Ruibal no sólo echó una mano atrás, sino que se vació muy arriba en constantes llegadas y recuperaciones. Acabó en la izquierda. Y corriendo igual...

Ayoze | Este canario no es precisamente un blandito

La baja de Juanmi brindó a Ayoze la ocasión de ser de nuevo titular y confirmó que sabe proteger el balón y llevarlo hasta la zona donde queman las papas y que tiene un buen juego asociativo. También evidencia partido a partido que jamás se arruga y que entra fuerte. Ayudó mucho a sostener la intensidad.