PELLEGRINI, como no podía ser de otra forma, acierta cuando sentencia que su equipo no emite sensaciones sino realidades, pero real es también que aunque no pierde nunca gana menos veces de las que debiera. Son demasiados los partidos que de visitante ha empezado ganando para terminar en tablas. Granada, Vitoria, Getafe y Nervión como ejemplos de partidos de cara que no supo confirmar y de ahí la clasificación.

Todo ello sin contar aquella tarde de San Mamés en que dilapidó un claro y tempranero 0-2 que acabó como acabó y eso que aún estaba Luiz Felipe en el corazón del sistema defensivo. Son cuatro empates como cuatro puñales, tratándose como se trata de haberlos sufrido ante rivales que andan por debajo en la tabla y algunos de ellos bastante amenazados de barquinazo. El último ejemplo se dio en la tarde dominical cuando el sol emprendía su huida hacia el Aljarafe.

Se habla de ciertas desconexiones en momentos inoportunos y hasta de lances tan desgraciados como el del autogol de Bellerín en Mendizorroza, pero lo cierto es que todo esto está sumiendo al Betis en una marcha demasiado lenta para sus méritos. En condiciones de normalidad, la zona europea la tendría bien agarrada, pero el camino que resta es largo y tiempo hay para que se encuentren unas soluciones que me consta se están buscando afanosamente.

Lo último, eso del derbi ante un rival en tenguerengue, fue sólo una muestra de lo que viene sucediendo. Demasiadas ocasiones desaprovechadas para que en un golpe de acierto, el botín se te vaya a hacer puñetas. No es lógico tantos errores ante la meta rival, pero le queda el consuelo de que ocasiones no es lo que falta y que más pronto que tarde reaparecerán los aciertos. Una pena que con un caudal de fútbol así se encuentre fuera de la zona deseada en la tabla, pero...