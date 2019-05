¿Qué nota le pones a la temporada del Betis?

El Betis acabó la Liga como décimo clasificado, tras lograr dos victorias finales que maquillaron la segunda vuelta del campeonato, pero que no le sirvieron para lograr el objetivo de repetir clasificación europea. El conjunto verdiblanco también alcanzó los dieciseisavos de final de la Europa League, en la que acabó eliminado por el Rennes, y las semifinales de la Copa del Rey, en la que no pudo superar al Valencia para disputar la final en el Benito Villamarín. El bajo rendimiento de sus delanteros ha sido una de las causas de ese bajo rendimiento del equipo verdiblanco en la Liga, después de que en el mercado invernal no llegase ese punta que tanto buscó la dirección deportiva, que acabó firmando a Jesé, quien ha anotado dos goles con la camiseta bética.