El 1 de febrero, ante el Barcelona en el Benito Villamarín

LaLiga dio a conocer los horarios de la jornada decimoséptima, que se disputa entre el 13 y el 16 de enero, aunque el Betis-Barcelona se aplazará al coincidir esa fecha con la Supercopa de España que se jugará en Arabia Saudí esos días. De esta forma, el conjunto verdiblanco recibirá al azulgrana el miércoles 1 de febrero, a las 21:00.

De esta forma, no habrá fútbol en Heliópolis en todo el mes de enero, a no ser que algún sorteo de Copa del Rey no empareje al Betis con un rival de menor categoría. Tras jugar el 29 de diciembre frente al Athletic en la reanudación de la liga, no volverá su estadio hasta ese miércoles 1 de febrero, aunque al siguiente din de semana repetirá ante el Celta.