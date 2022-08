Del fútbol clarividente y distinto de Carvalho al cuajo de Édgar

Con la pelota, con William Carvalho, Fekir o Álex Moreno, también con Canales un rato en la segunda parte; o sin la pelota con Guido Rodríguez o Édgar. El Betis muestra cada vez más virtudes y se hace competitivo no sólo desde la posesión o su exuberancia ofensiva, también cuando le toca armarse atrás y apretar los dientes. Ni un remate peligroso concedió a un equipo que acumuló rematadores y, con uno más, tuvo el balón pero no las ideas.

William Carvalho | Su clarividencia en los espacios reducidos es prodigiosa

Una de las mejores noticias para el Betis sería la permanencia definitiva de William Carvalho una vez se cierre la ventana del mercado estival. El medio portugués es un jugador con una tremenda personalidad, que atesora unas cualidades poco comunes en este deporte:a su calidad técnica en el toque, la conducción y el pase largo añade una prodigiosa visión en el espacio corto, lo que le lleva a improvisar túneles (el joven Oroz lo sufrió) o a dibujar endiablados recortes y fintas donde otros muchos se nublan, en el área contraria. Cuando está enchufado, y lo está, hace volar alto a todo el Betis.

Édgar | Una torre inexpugnable cuando Osasuna se encomendó al juego aéreo

El central catalán ya había demostrado la pasada campaña que tenía carácter y personalidad para dotar de foirmeza a la zaga verdiblanca. Y de momento, en sus tres partidos, ha enlazado tres actuaciones macizas, sin una duda, yendo al corte cuando había que hacerlo y sin perder el sitio jamás cuando Arrasate metió a Budimir y Kike García y llovieron los balones colgados al área.

Borja Iglesias | Acaso el jugador con más confianza de la Liga

Atrás quedaron los dientes de sierra en el rendimiento del delantero gallego, que hoy se muestra absolutamente confiado en sus posibilidades. No sólo desde los once metros, donde no falla. También cuando baja a recibir de espaldas y el defensa cae en la trampa, cuando se asocia a campo abierto. Y por supuesto, cuando mira a portaría. Vaya obús el suyo.

Luiz Henrique | Entre los nervios y que el partido se puso feo

El beticismo acogió con muchas ganas el estreno de Luiz Henrique, que entró por Juanmi, se ubicó en la derecha y desplazó a Canales a la izquierda. El brasileño cayó en el habitual juego ansioso y precipitado del que debuta y lo quiere demostrar todo lo antes posible. La roja a Pezzella lo forzó a perder metros, aunque se ve que los gana con facilidad.