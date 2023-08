El futuro del Betis, en juego

El futuro del Betis está hoy en juego en la Junta extraordinaria que dará comienzo esta tarde (18:00) en el Hotel Renacimiento de la capital hispalense. En la misma se llevará a cabo una votación de aprobación o rechazo de la propuesta de ampliación de capital presentada por el actual consejo de administración encabezado por Ángel Haro, presidente, y José Miguel López Catalán, vicepresidente. No se vota una lucha de poder entre dos candidaturas, sino decidir si aceptar o no un modelo de ampliación sin perder de vista el grado en el que afectaría al denominado Betis de los béticos.

La ampliación propuesta

El importe total de la ampliación asciende a 42.939.200 euros. El capital social está fijado actualmente en 9.277.763,74 euros y pasaría a ser de 16.339.655,91. Aumentaría en 7.061.892,17 euros con un desembolso total de su valor nominal. Habría tres rondas. Una primera de suscripción preferente en la que cada accionista tendrá derecho a suscribir una acción ordinaria nueva por cada una de las acciones que titule, ordinarias o especiales (estos derechos serán transmisibles). En la segunda ronda, los destinatarios son los que hayan suscrito las acciones a las que tenían derecho durante el Período de Suscripción Preferente. Tendrán derecho a suscribir un número de nuevas acciones ordinarias que resten por suscribir proporcional al valor nominal de las actuales acciones ordinarias o especiales que posea (estos derechos de suscripción no serán transmisibles).

Y una última ronda destinada a aquellas personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada e incluso sin ser accionista o abonado del Betis, a quien el Consejo de Administración solicite la suscripción. La sociedad publicará los terceros que puedan considerarse como destinatarios de esta oferta de suscripción de la última ronda y, por tanto, como únicos legitimados para aceptarla. Las nuevas acciones que se pueden suscribir costarán, teniendo en cuenta el valor nominal y la prima de emisión, 365,44 euros cada una.

La defensa del consejo a su propuesta de ampliación

Desde el actual consejo del Betis el argumento esgrimido para la aprobación de la propuesta emitida de ampliación de capital es la continuidad del crecimiento actual. El propio José Miguel López Catalán, en una entrevista en Cope Sevilla, explicó ayer el porqué de la cifra de los cerca de 43 millones de euros. "Esa cantidad está muy pensada y estudiada. Viene por todo lo que vamos viendo en estos cuatro años por la pandemia del Covid. Tuvimos grandes pérdidas por ingresos de ticketing, descenso de ingresos de jugadores, patrocinadores... Llevamos unos años lastrados por pérdidas de más de 70 millones de euros. Tenemos en LaLiga analizadas las pérdidas por el Covid, en el caso del Betis de 65 millones. Ese agujero nos impide seguir creciendo y seguir ampliando la plantilla para estar en Europa. El año pasado tuvimos que poner en el consejo una cantidad considerable para inscribir jugadores y ahora es el momento en el que es necesario una ampliación de capital".

José Miguel López Catalán "¿Por qué 42 millones? Esa cantidad está muy pensada y viene por estos años del Covid; podíamos haber hecho como el Valencia y desarmar el equipo, pero no; los resultados nos han dado la razón"

El actual vicepresidente también defendió la gestión del consejo: "Ante una situación clarísima de descenso de ingresos nosotros podíamos optar por otras decisiones. Por ejemplo, podíamos haber decidido, como el Valencia, desarmar el equipo, reducir coste de plantilla, quitar al entrenador... Eso nos hubiera llevado a una pérdida de potencial deportivo. Los resultados nos han dado la razón. Tenemos un club muy valorado en todo el mundo. A nivel deportivo una plantilla de valor impresionante. Es el camino que hemos seguido y queremos seguir. Es demagógico decir que se podían haber hecho otras cosas".

Incluso, expresó su deseo de que los accionistas de referencia disconformes con la actuación del consejo acudan a esta ampliación, indicando también que no está dispuesto a que en el Betis entre capital extranjero: "Me encantaría que la oposición fuera a la ampliación de capital. Todos tenemos que esforzarnos. A mí también me supone un esfuerzo. No tengo ningún interés económico en el Betis. Me gustaría que Caro Ledesma, Salas… lo hagan. El comprar acciones es un tema de ilusión, una felicidad de ser accionista, pero esto no concuerda con lo que piensa la oposición. Ellos siempre que hablan con nosotros hablan de venta futura".

López Catalán "Me encantaría que la oposición fuera a la ampliación; no entrará en el Betis ningún inversor extranjero"

"Muchos inversores extranjeros se presentan al Betis desde hace años y las reuniones duran cinco minutos. Nosotros esperamos en esta ampliación de capital que vayan muchos accionistas, especialmente de la oposición. Cuanto más dinero entre en el Betis mejor para el proyecto de crecimiento. Habrá accionistas que no podrán, habrá segunda ronda en la que daremos entrada a abonados y esperemos que no queden acciones para salir al exterior. Por esa misma razón hemos marcado que el consejo decidirá en ese caso quién puede entrar o no. Nosotros tenemos claro que no vamos a dar entrada en el club a un inversor extranjero importante", concluyó.

El 'no' a esta ampliación de accionistas de referencia

Frente a la postura del actual consejo de administración de aprobar el actual modelo de ampliación presentado existen muchas voces discordantes de otros accionistas de referencia de la entidad heliopolitana. Han sido los casos de Joaquín Caro Ledesma, Rafael Salas y Paco Galera.

Paco Galera "Dejo claro que bajo ningún concepto he flirteado con un fondo de inversión; el CEO anunció hace tres meses que iban a terminar las cuentas en positivo y ahora, con pérdidas de 2 millones"

Los dos últimos expresaron ayer en Radio Sevilla su sentir ante la Junta que se celebra hoy. "La ampliación de capital adolece de falta de información al accionista. Plantear una ampliación en el mes de julio es un disparate. Conocemos las cuentas presentadas sólo hasta 2022 con más 80 millones en pérdidas y sabemos que hasta 2023, a pesar de que el CEO anunció que iban a terminar las cuentas en forma positiva, terminarán con pérdidas de 2 millones. Hay otras fórmulas que se tenían que haber puesto encima de la mesa", indicó Galera.

Galera "El acta que levante el notario donde se apruebe esta ampliación será la defunción del 'Betis de los béticos'"

"La situación económica actual es la misma que el pasado 30 de diciembre. ¿Por qué no se plantea esto en diciembre cuando nos vendieron que con un préstamo de 65 millones el Betis solucionaba todos los problemas? Si esto es para el crecimiento deportivo, verdaderamente, ¿por qué no lo dijeron el 30 de diciembre del año pasado? ¿Por qué ahora una Junta el 25 de agosto? Es para tapar deudas y hace falta poner el dinero", manifestó Salas.

Rafael Salas "Votar 'sí' a esta ampliación es darle carta blanca a los actuales rectores; si el modelo es el mismo y las personas que lo llevan también, en tres años habrá otra ampliación de capital"

Con respecto al argumento del Covid como clave de la situación económica del Betis, esgrimido por el actual consejo, Salas dijo lo siguiente: "Estamos en un momento de 'no' a la ampliación. Lo que sí pasa cualquier alternativa es por un cambio de modelo de gestión. Si el modelo es el mismo, si las personas que lo llevan a cabo son las mismas y se toman las mismas decisiones, en tres años tendremos otra ampliación. Si usted cuadra el presupuesto en base a ingresos extraordinarios procedente de las ventas de futbolistas, en el momento en el que no venda jugadores empieza a entrar en pérdidas. Y entonces nos dicen que es el Covid. ¿Cuántos equipos de Primera han tenido que hacer una ampliación de capital por culpa del Covid? Ninguno. Nosotros, tres años en UEFA, una Copa... y tenemos 80 millones de pérdidas. ¿Vamos a seguir aportando dinero para que el actual consejo siga actuando de la misma manera?".

Salas "En el momento que no vendes jugadores empiezan las pérdidas y entonces nos dicen que es por el Covid"

Con respecto al futuro del Betis de los béticos, Galera lo ve claro: "El acta que levante el notario en una Junta donde se apruebe esta ampliación será el certificado de defunción del Betis de los béticos. Esto es una realidad". Salas, además, entiende que con este modelo de ampliación de capital propuesto el poder de los actuales rectores crecería muchísimo: "El hecho de votar a favor de esta ampliación de capital les da a ellos carta blanca para decidir qué tipo de control van a querer tener. Ellos, el consejo en tercera ronda, decidirán a quién le van a dar esas acciones y cómo. Y eso es una barbaridad. Si se decide 'sí' a la ampliación, los que nos dirigen actualmente decidirán qué modelo de Betis nos va a dirigir los próximos años. Ya no sería necesaria que nadie más reciba una llamada cada vez que llega una Junta para ver qué va a votar porque habrá paquetes mayoritarios que decidirán los designios del club. Hay alternativas y si hay que hacer una ampliación que sea de otra manera y dándole facilidades de financiación al bético accionista minoritario". "Bajo ningún concepto he flirteado con ningún tipo de fondo de inversión", concluyó Galera. Así se presenta esta trascendental cita para la entidad de Heliópolis. El futuro, en juego.