Una goleada muy rica en circunstancias

CUALQUIER parecido entre lo que dice el marcador y lo ocurrido anoche en la enésima fiesta heliopolitana es mera coincidencia, poco que ver. Una goleada conseguida a base de chispazos individuales, espectacular el taconazo de Isco y la definición de Abde para cerrar la noche, pero el partido estuvo lleno de circunstancias en las que el VAR no estuvo fuera de cobertura, afortunadamente para la causa verde, blanca y verde.

Fiel a sus principios de tener al grupo compactado y con un ojo en el presente y los dos en el futuro inmediato, Pellegrini hizo un puñado de cambios para dejar a Bravo, Pezzella y Marc Roca, espléndida adquisición, del equipo que derrotó al Mallorca. Aunque era trascendental deshacerse del Aris, el domingo está a la vuelta de la esquina y el ingeniero que ha armado este equipo hizo lo habitual en él, distribuir las cargas de trabajo con un buen puñado de rotaciones.

Y yendo al partido hay que dejar constancia de cómo a la media hora, Borja se quita de encima esa pesada losa que porta en la espalda todo goleador que anda reñido con el gol. Para entonces ya ha echado una mano el VAR para invalidar un gol chipriota y cuando se llega al descanso nadie duda de que el partido se queda en casa. Pero tras el intermedio, el Betis sale como anestesiado y el recién salido Bengtsson hace un golazo que el VAR tira para atrás.

A la deriva el equipo, Pellegrini mete en escena a tres pesos tan pesados como Isco, Guido y Ayoze para que todo cambie. Viene el aluvión de goles tras el gesto sensible de Isco de cederle un penalti a Fekir que el francés falló, para el recuerdo la fantasía del gol que hizo póquer y todas las alarmas encendidas cuando Bravo se echaba mano al biceps femoral, Rui Silva lesionado y el domingo ahí mismo. Pero el presente hay que disfrutarlo, no se olvide que el Betis lidera el Grupo C.