La hora del libro de Rubi

Cero puntos de seis posibles. El inicio de Rubi en el Betis no ha sido el deseado por nadie en el seno helipolitano. La expulsión de Joel Robles en el primer partido de Liga ante el Valladolid a los ocho minutos lastró al equipo, que quedó completamente desdibujado y superado en su visita al Camp Nou para medirse al Barcelona en el duelo correspondiente a la segunda fecha. Dos derrotas que ponen al técnico catalán al borde de su primera gran crisis como entrenador del primer equipo verdiblanco. Porque el parón de selecciones de la próxima semana podría hacerse excesivamente largo en caso de que el Betis no lograra un buen resultado en la visita al Benito Villamarín del Leganés (21:00), precisamente el otro equipo que, como los heliopolitanos, no han estrenado su casillero de puntos en este inicio de competición.

Para quebrar esta dinámica negativa, Rubi deberá tirar de su particular libro de entrenador para conjugar varios factores. Quizás, el debate más importante se traslade en la zona ofensiva del equipo. En este sentido, la vuelta a la normalidad de Borja Iglesias, que ha dejado atrás sus molestias en el tobillo, coinciden con las buenas actuaciones de Loren, que con dos goles y una asistencia quiere poner difícil la decisión al preparador catalán. Precisamente será labor del técnico elegir si pone al gallego, al marbellí... o a los dos. Porque no parece descabellado que el entrenador bético apueste el sábado por intentar conjugar a ambos atacantes en el equipo titular.

La ausencia confirmada de Tello podría refrendar esta teoría. El extremo catalán ha tenido protagonismo en los dos encuentros ligueros hasta el momento, pero el club confirmó que sufre una lesión grado II en el aductor de su pierna izquierda, un problema que preocupa en el club, que no ofreció tiempo de recuperación aunque su participación ante el Leganés está descartada. De esta forma, Loren podría jugar algo escorado hacia la banda izquierda, una demarcación que para nada sería nueva para él, puesto que en el filial ya disputó partidos caído en banda.

La posibilidad de que el marbellí comparta protagonismo en ataque con Fekir y Borja Iglesias es una opción que cobra peso, y que a buen seguro está en la libreta del técnico. Precisamente, otra de las soluciones que deberá encontrar Rubi en su cuaderno lo lleva a la zona defensiva, donde deberá tratar de buscar más solidez. Bastante más. En este sentido, el cambio de sistema con respecto a la pasada temporada, de defensa de tres a defensa de cuatro, con dos laterales largos, deja en evidencia la fragilidad de algunos de lo zagueros béticos, que no andan extremadamente finos en este inicio de la competición. Y quizás la solución esté en el banquillo. O al menos, parte.

La falta de un pivote defensivo, específico, es una deficiencia de la planificación deportiva que se arrastra desde la pasada temporada y que debe quedar solventada en la recta final del mercado a pesar de que William Carvalho o Guardado, como excepciones, puedan ejercer en dicha demarcación. Pero en el equipo hay jugadores que pueden aportar un poco más de punch en una zona frágil como ha demostrado ser la defensa bética en este inicio de campaña. De esta forma, la posibilidad de que Mandi y Feddal, inéditos en estas dos primeras jornadas de competición, es una de las opciones que están sobre la mesa.