Las imágenes del Atlético de Madrid-Betis

Derrota de un buen Betis que no aprovechó la superioridad numérica en la segunda parte. Un gol de Diego Costa, aprovechando el error de la zaga en una falta lejana le dio los tres puntos al Atlético ante un rival que dominó la segunda mitad, aunque no encontró el camino del gol. No reaccionó el cuadro heliopolitano tras el tanto rojiblanco con Borja Iglesias y Tello, que no le dieron al Betis el plus necesario en ataque. Sólo al final, colgando balones al área, embotelló el Betis al Atlético, sin encontrar premio.