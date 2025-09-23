Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest

Todo está preparado ya para el debut del Betis en la Europa League 25-26. El Estadio de la Cartuja acoge este miércoles el partido contra el Nottingham Forest inglés (21:00), uno de los rivales teóricamente más duros a pesar de que su arranque en la Premier League no ha sido precisamente bueno.
1/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/José Manuel Vidal | Efe
2/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/José Manuel Vidal | Efe
3/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/José Manuel Vidal | Efe
4/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/José Manuel Vidal | Efe
5/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/José Manuel Vidal | Efe
6/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/José Manuel Vidal | Efe
7/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/José Manuel Vidal | Efe
8/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/José Manuel Vidal | Efe
9/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/José Manuel Vidal | Efe
10/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/José Manuel Vidal | Efe
11/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/José Manuel Vidal | Efe
12/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe
13/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe
14/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe
15/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe
16/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe
17/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe
18/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe
19/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe
20/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe
21/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe
22/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe
23/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe
24/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe
25/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe
26/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe
27/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe
28/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe
29/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe
30/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe
31/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe
32/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe
33/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe
34/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe
35/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe
36/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe
37/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe
38/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe
39/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe
40/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe
41/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe
42/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe
43/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe
44/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe
45/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe
46/46Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest/Julio Muñoz | Efe