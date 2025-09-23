Las imágenes de la previa del Betis-Nottingham Forest

Ruibal corre con los brazos sobre Junior y Natan en una muestra del buen ambiente en el Betis.

Todo está preparado ya para el debut del Betis en la Europa League 25-26. El Estadio de la Cartuja acoge este miércoles el partido contra el Nottingham Forest inglés (21:00), uno de los rivales teóricamente más duros a pesar de que su arranque en la Premier League no ha sido precisamente bueno.